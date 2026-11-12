نادیہ حسین نے درِ نجات کی زریاب کو پورے معاملے کی سب سے بڑی رڈ فلیگ کیوں کہا؟
پاکستانی ڈرامہ سیریل "درِ نجات" اس وقت اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر ہو رہا ہے — عمیرہ احمد کی تحریر، ثاقب خان کی ہدایت کاری اور تھریز انٹرٹینمنٹ کی پروڈکشن۔ شہریار منور، درِ فشاں سلیم اور نیمیر خان اہم کرداروں میں ہیں۔ کہانی ایک امیر اور ماڈرن لڑکی زریاب کی ہے، جو اپنے بچپن کے دوست زامل سے محبت کر بیٹھتی ہے؛ زامل اسے استعمال کر کے چلا جاتا ہے اور بعد میں ابو بکر اسے سنبھالتا ہے۔
نادیہ حسین کا تبصرہ
نادیہ حسین نے زریاب کے کردار کا تفصیلی جائزہ لیا اور اسے پورے معاملے کی سب سے بڑی رڈ فلیگ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ زریاب اپنی عادات، رویے، رہن سہن اور انداز کے حساب سے مکمل رڈ فلیگ ہے، اور ظاہری شکل دھوکہ دے سکتی ہے، اس لیے صرف صورت دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔
ان کے مطابق جس طرح وہ عورت کے ساتھ کچھ غلط ہوتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتیں، اسی طرح مرد کے ساتھ غلط ہوتا بھی دیکھ نہیں سکتیں۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر جو کچھ سہہ رہا ہے وہ ایک عام مرد کے حوصلے سے باہر ہے اور کوئی مرد ایسی عورت کا بوجھ اٹھانے کا حقدار نہیں۔ جو عورت ہر وقت اپنے پرانے ٹوٹے رشتے، اپنے محبوب اور اپنی زہریلی باتوں میں لگی رہے، ان کے بقول وہ کسی کے لیے بھی مناسب ساتھی نہیں۔
نادیہ حسین کا ماننا ہے کہ ایسی عورت کو شادی نہیں، خود کو ٹھیک کرنے کے لیے تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے بقول محبت شفا دیتی ہے، مگر مرد کو بھی زہریلی عورت برداشت نہیں کرنی چاہیے، جیسے عورت کو زہریلے مرد کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ انہوں نے ایسے رشتے کو عذاب کہا اور کہا کہ عذاب والے رشتے میں کسی کو نہیں رہنا چاہیے۔
ناظرین کی رائے دو حصوں میں
فینز اور ناظرین زریاب کے کردار پر نادیہ حسین کی اس صاف گوئی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ زریاب کے کردار کا دفاع بھی کر رہے ہیں۔
سوال یہ ہے کہ آپ کے لیے اس ڈرامے کی اصل رڈ فلیگ کون ہے؟