ایریانا گرانڈے کا ’بدترین جھوٹ‘: رابرٹ ڈی نیرو اور بین اسٹیلر بھی یقین کر بیٹھے
ایریانا گرانڈے اپنی نئی فلم Focker-in-Law کے پروموشن میں مصروف ہیں، اور اتوار 8 نومبر کو وہ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon میں رابرٹ ڈی نیرو اور بین اسٹیلر کے ساتھ پہنچیں۔ شو میں ایک گیم ”True Confessions“ کھیلی گئی، جس کا اصول سادہ تھا: ہر مہمان کو اپنی کوئی یاد ایسی سنانی تھی جس کے بارے میں باقیوں کو اندازہ لگانا تھا کہ سچ ہے یا جھوٹ۔ پاپ اسٹار نے جو سنایا، اس پر سب گھوم گئے۔
انہوں نے بتایا کہ بچپن میں جب وہ فلوریڈا کے اپنے آبائی شہر کے ایکویریم گئیں تو وہ غلطی سے دیوہیکل فش ٹینک میں جا گریں۔ ان کے بڑے بھائی فرینکی ٹینک میں سکوبا ڈائیونگ کر رہے تھے اور وہ اُس وقت چار برس کی تھیں۔ بوکا ایکویریم میں ویسے ایسا کچھ کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔
فیلن شروع میں اس کہانی پر ہچکچا رہے تھے، مگر آخر کار وہ بھی دھوکے میں آ گئے۔ ڈی نیرو اور اسٹیلر تو پہلے ہی مان چکے تھے۔ تینوں نے اتفاق کیا کہ انہیں لگتا ہے ایریانا سچ بول رہی ہیں۔
پھر ایریانا نے خود ہی اصل بات کھول دی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بدترین جھوٹ تھا، بدترین، اور انہیں جھوٹ بولنا سخت ناپسند ہے۔
بین اسٹیلر نے پلٹ کر وار کیا
اسٹیلر نے اپنی باری میں کہانی سنائی کہ وہ اُس وقت کمرے میں موجود تھے جب بینڈ فورینر نے اپنا گانا ”I Want to Know What Love Is“ ریکارڈ کیا تھا — یہ گانا دو ہفتے تک چارٹ میں پہلے نمبر پر رہا۔ کسی نے ان کی بات نہ مانی، حالانکہ وہ سچی تھی۔ سو اس گیم میں اندازہ لگانا کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ، دونوں بار مشکل ثابت ہوا۔
گیارہ سال پرانی سیلفی اور ’اعزاز‘
کھیل سے فارغ ہو کر فلم کی تینوں ہستیاں فیلن کے ساتھ کاؤچ پر بیٹھیں اور اپنی ملاقات کی کہانیاں سنائیں۔ ایریانا نے وہ سیلفی بھی شیئر کی جو انہوں نے ڈی نیرو کے ساتھ ٹونائٹ کے بیک اسٹیج پر تقریباً 11 سال قبل لی تھی — یعنی دونوں کی پہلی ملاقات کسی فلمی سیٹ پر نہیں، اسی شو کے پیچھے ہوئی تھی۔
ایریانا نے کہا کہ ”Meet the Parents“ فرنچائز کی کاسٹ میں شامل ہونے کی دعوت ملنا ان کے لیے اعزاز کی بات تھی۔
’سلو کلَیپ سوپ اوپیرا‘
شو میں تینوں نے ایک اسکیچ بھی کیا، ”Slow Clap Soap Opera“، جس میں وہ فاکر خاندان سے بالکل مختلف ایک خاندان بنے۔ اسکیچ میں فیلن، اسٹیلر اور ایریانا ایسے تین بہن بھائی تھے جو امیر باپ ڈی نیرو کی وراثت پر قبضے کے لیے چپکے چپکے چالیں چلا رہے تھے — ہر بات طنزیہ جملوں اور تالیاں بجا کر بات کاٹنے کے انداز میں کہی جا رہی تھی۔
فلم میں اور کون کون
Focker-in-Law تھینکس گیونگ سے ایک دن پہلے سینماؤں میں آئے گی۔ ایریانا کے علاوہ اسکائلر گیسانڈو بھی فلم کا حصہ ہیں، جو ان کے لَو انٹرسٹ ہنری کا کردار نبھا رہے ہیں، جبکہ بینی فیلڈسٹین، ایڈوارڈو فرانکو اور کچھ دیگر اداکار بھی کاسٹ میں شامل ہیں۔
ریلیز سے پہلے بیک اسٹیج کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی، جس میں تینوں ”O Christmas Tree“ گاتے دکھائی دیتے ہیں۔ موقع نیویارک میں 30 راکفیلر پلازہ کے باہر لگنے والے مشہور کرسمس ٹری کی اپنی روایتی جگہ پر واپسی کا تھا۔
خیر، ہالی ووڈ میں اداکاری سے بھی مشکل کام یہ ہے کہ اپنے ساتھی اداکار کو ایک جھوٹ پر یقین دلا دو — اور اس راؤنڈ میں گرانڈے نے ڈی نیرو اور اسٹیلر، دونوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ بتائیں، آپ کا سب سے کامیاب ’بے ضرر جھوٹ‘ کون سا رہا ہے؟