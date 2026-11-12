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واہج علی کا مبشر محمود کو پیارا سا طعنہ: ”جوجی باز آ جا“

Mandy Mandopoulos · 12 نومبر، 2026

پاکستانی اداکار واہج علی نے اپنے ڈرامے مٹی دے باوے کے ساتھی اداکار مبشر محمود کو پیارے انداز میں ٹوکا ہے۔ واہج نے ایک پرستار کی انسٹاگرام اسٹوری ری شیئر کی، جس میں گرین انٹرٹینمنٹ کے اس ڈرامے کا ایک کلپ شامل تھا۔ مبشر کو ٹیگ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا: ”جوجی باز آ جا“ — یعنی ذرا باز آؤ، سنبھل کر رہو۔

کلپ کے ساتھ پرستار نے جوجی کو بالا کا بھائی کہا اور اس لائن پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس سین نے پرستار کی توجہ اپنے مزاحیہ ڈائیلاگ اور بالا اور جوجی کی بھائیوں والی چھیڑ چھاڑ سے کھینچی۔

پرستار نے لکھاری فائزہ افتخار کی بھی تعریف کی کہ انہوں نے ایک سنجیدہ کہانی میں ایسے ہلکے پھلکے لمحے شامل کیے۔ ان کے مطابق یہ ہلکے مناظر ڈرامے کے مختلف عناصر میں توازن پیدا کرتے ہیں، جس سے ناظرین سنجیدہ موضوعات کے ساتھ مزاح بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ پرستار نے پوری کاسٹ کو بھی سراہا اور کہا کہ ہر فنکار نے اپنے کردار کے ساتھ انصاف کیا۔

ڈرامے میں واہج علی اقبال چنن کا کردار نبھا رہے ہیں، جنہیں بالا کہا جاتا ہے، جبکہ مبشر محمود ان کے چھوٹے بھائی اعجاز چنن یعنی جوجی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دونوں بھائیوں کا رشتہ ڈرامے میں جذباتی اور مزاحیہ دونوں طرح کے تبادلوں کی گنجائش دیتا ہے۔

عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔