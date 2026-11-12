نصرت فتح علی خان کا نام لیتے ہی دلجیت دوسانجھ کی آنکھیں جھک جاتی تھیں: سوہیل احمد
پاکستانی اداکار، مزاح نگار اور ہدایت کار سوہیل احمد نے ایک حالیہ گفتگو میں بتایا کہ جب بھی نصرت فتح علی خان کا نام آتا، ہندوستانی پنجابی گلوکار دلجیت دوسانجھ پر اُن کی آنکھیں جھک جاتی تھیں۔
سوہیل کے مطابق، وہ نصرت فتح علی خان کا نام لیتے اور دلجیت کی آنکھیں جھک جاتیں۔ دلجیت اُن سے کہتے: "میں نے ساری دنیا کی موسیقی سنی ہے، لیکن نصرت فتح علی خان اسی سرزمین کے ہیں اور میں سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کون تھے... میں آج بھی نہیں سمجھ سکا۔"
پھر سوہیل نے یہ بات بھی رکھی کہ ہندوستان میں ہماری شاعری، ہمارے اداکاروں اور گلوکاروں کو بہت عزت دی جاتی ہے۔ اُن کے بقول ہماری شاعری کا کوئی مقابل نہیں، اور وہاں کے لوگ ہمارے فنکاروں کو دل سے عزت دیتے ہیں۔
اسی بات پر سوہیل کا سوال تھا: "تو ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پہچانے جانے کے لیے فنکار کو بین الاقوامی ہونا ضروری ہے؟" اُن کا کہنا تھا کہ جب ہمارے فنکار یہیں اپنا فن دکھاتے ہیں تو ہم اُن کی عزت کیوں نہیں کرتے۔
سوہیل نے ماسٹر منظور صاحب کا ذکر بھی کیا، جنہوں نے نصرت فتح علی خان کی آواز کو سراہتے ہوئے کہا تھا کہ اُن کی آواز باقیوں جیسی نہیں تھی، وہ منفرد تھے۔
آپ بتائیں، ہم اپنے فنکاروں کو تب پہچانتے ہیں جب باہر سے داد ملے، یا اُنہیں یہیں عزت دینے کا حوصلہ بھی کرتے ہیں؟