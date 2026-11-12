درفشاں سلیم نے 'کیسی تیری خودغرضی' کیسے سائن کی؟ کہانی میں امی کا رول بھی ہے
درفشاں سلیم نے بتایا ہے کہ وہ ہٹ ڈرامہ 'کیسی تیری خودغرضی' کا حصہ کیسے بنیں — اور اس فیصلے میں ان کی والدہ کا بھی رول رہا۔ انٹرویو میں اداکارہ نے کہا کہ ان کی امی کو سکرپٹ پڑھنے کا شوق ہے اور وہ اکثر انہیں فوری خلاصہ سنا دیتی ہیں تاکہ وقت بچ جائے۔
درفشاں کے مطابق 'کیسی تیری خودغرضی' واحد سکرپٹ تھی جو انہوں نے خود پڑھا۔
'کیسی تیری خودغرضی' 2022 میں اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر ہونے والا ڈرامہ ہے۔
آفر کیسے آئی
انہوں نے بتایا کہ عبداللہ سعید، جنہیں وہ عزت سے عبداللہ بھائی کہتی ہیں، ان کے پاس دو دیگر پروجیکٹس لے کر آئے تھے اور ایک مزید پروجیکٹ کا بھی ذکر کیا جو اگلے دو سے تین ماہ میں آنے والا تھا۔
مگر ڈرِ نجات کی اداکارہ ایک وقت میں ایک ہی پروجیکٹ پر کام کرنا پسند کرتی ہیں۔ وجہ بھی سیدھی سی ہے: وہ کراچی میں لمبے عرصے تک رہنا پسند نہیں کرتیں اور کام کے دوران وقفوں میں گھر واپس جانا ترجیح دیتی ہیں۔
ڈائریکٹر احمد بھٹی کا کام انہیں پہلے ہی پسند تھا۔ جب انہوں نے رابطہ کیا تو درفشاں فوراً ملاقات اور بات چیت کے لیے راضی ہو گئیں۔
سائن کرنے سے پہلے کتنی کہانی سنی گئی؟
سائن کرتے وقت انہیں صرف تین سے چار اقساط سنائی گئی تھیں، ساتھ ڈرامے کے مرکزی موضوعات کی وضاحت بھی کی گئی۔
کہانی انہیں ایک سولو لیڈ پروجیکٹ کے طور پر پیش کی گئی، جس کے مرکز میں ایک معصوم لڑکی کا کردار ہے — ایسی قسم کا کردار جسے ناظرین عموماً پسند کرتے ہیں۔ مرد مرکزی کردار کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اس سے شدید اور حتیٰ کہ پرتشدد محبت کرتا ہے، حالانکہ وہ اس سے ناراض رہتی ہے۔
درفشاں نے پہلی 10 اقساط پڑھ لی تھیں اور انہیں اندازہ تھا کہ کہانی کس طرف جائے گی۔
لیکن ان کا کہنا ہے کہ ڈرامہ پروڈکشن کے دوران کافی بدل جاتا ہے، کیونکہ کیمرہ ورک، ایڈیٹنگ، ڈائریکشن اور آن اسکرین پیشکش سب فائنل نتیجے پر اثر ڈالتے ہیں۔
ان کے مطابق، ناظرین نے اسکرین پر جو کچھ دیکھا وہ کاغذ پر لکھے گئے مواد سے کہیں بڑا نکلا۔