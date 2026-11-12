ہرمت کا کینی کون ہے؟
ہم ٹی وی کا ڈرامہ ہرمت ایک ہٹ سیریز ہے، جس میں دانانیر مبین، شاہویر جعفری اور شہباز شگری جیسے فنکار نظر آتے ہیں۔ کہانی کاشف انور نے لکھی ہے، ہدایات ندیم صدیقی دے رہے ہیں اور پروڈکشن مومنا درید پروڈکشنز کی ہے۔
کہانی ایک بے باک نوجوان لڑکی ہرمت کے گرد گھومتی ہے، جسے دانانیر مبین نے ادا کیا ہے۔ ہرمت ایک قدامت پسند گھرانے میں سخت پابندیوں کے ساتھ پلی بڑھی ہے، اور یونیورسٹی میں داخلے کے بعد اس کا راستہ بھٹکنے لگتا ہے اور وہ کئی لڑکوں سے دوستیاں کر لیتی ہے۔
ہرمت کا مرکزی کردار دانانیر مبین کے پاس ہے، جو پاکستانی اداکارہ اور انفلوئنسر ہیں۔
کینی یعنی کائنات
ڈرامے کے ابھرتے ہوئے فنکاروں میں راہین بشارت کو عوامی اور تنقیدی سطح پر خوب پذیرائی مل رہی ہے۔ وہ کینی یعنی کائنات کا کردار نبھا رہی ہیں، اور یہ پاکستانی ڈرامے میں ان کی پہلی اداکاری ہے۔ کائنات، جسے پیار سے کینی کہا جاتا ہے، مرکزی کردار ہرمت کی قریبی سہیلی اور یونیورسٹی کیمپس میں اس کی ساتھی ہے۔ راہین کے لکس اور اداکاری پر مداحوں کی طرف سے مثبت ردعمل آیا ہے۔
راہین بشارت لاہور سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ مبینہ طور پر سنگل ہیں اور اس وقت پوری توجہ اپنے کیرئیر پر دے رہی ہیں۔ انہیں فلمیں، انٹرٹینمنٹ، سفر اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند ہے۔ وہ دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر ریلز بنانے میں بھی مصروف رہتی ہیں۔