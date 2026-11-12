مٹی دے بویں کے حنیف نے انڈسٹری کی بے اعتنائی پر کھل کر بات کی
مٹی دے بویں میں حنیف عرف نیفا کا کردار ادا کرنے والے کامران مجاہد نے انڈسٹری کی طرف سے ملنے والی بے اعتنائی پر بات کی ہے۔ ڈرامے نے ناظرین کا دل جیت لیا، اور تنقید نگاروں اور ناظرین دونوں کی طرف سے تعریف بھی ملی۔
کامران مجاہد بھی ان اسٹارز میں شامل ہیں جنہیں ڈرامہ انڈسٹری میں واپسی کے بعد لوگوں کی محبت مل رہی ہے۔ وہ مٹی دے بویں میں حنیف عرف نیفا بنے ہیں، جو بالا کا دایاں ہاتھ ہے۔ کردار انہوں نے جوش کے ساتھ نبھایا ہے، مگر اس میں مزاح کا رنگ بھی بھر دیا ہے۔ لگتا ہے ڈرامے میں وہ واحد نام ہیں جنہوں نے لوگوں کو احساس دلایا کہ اسکرین پر ان کی کمی واقعی محسوس ہو رہی تھی۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اسکرین سے غائب کیوں تھے: کام کے لیے وہ لوگوں کو فون کر کے منت نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کے تمام بڑے ڈائریکٹرز کے ڈراموں کے ہیرو وہ ہوا کرتے تھے، اور اتنے سالوں کی دوستی کے باوجود جب انہیں کرداروں کے لیے نہیں بلایا گیا تو یہ اچھا محسوس نہیں ہوا۔
اب مٹی دے بویں میں نظر آنے کے بعد انہیں زیادہ آفرز مل رہی ہیں۔ وہ اسکرپٹ دیکھ رہے ہیں اور جلد ہی کوئی اچھا ڈرامہ سائن کریں گے۔