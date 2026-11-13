جان ریمبو کی وضاحت: پرانا کلپ سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا گیا
افضل خان، جنہیں سب جان ریمبو کے نام سے جانتے ہیں، نے اپنے بچوں سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرتی ایک پرانی ویڈیو پر وضاحت جاری کی ہے۔ وہ اپنے ڈیبیو ٹی وی ڈرامہ گیسٹ ہاؤس سے جان ریمبو کے نام سے مشہور ہوئے، اور ان کی فلموں میں چور مچائے شور، منڈا بگڑا جائے اور ہاتھی میرا ساتھی شامل ہیں۔
معاملہ کیا ہے؟
ان کا ایک پرانا کلپ سوشل میڈیا پر دوبارہ گردش کر رہا ہے، جس میں وہ اپنے والد کے لیے رو رہے ہیں اور اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ والد کے ساتھ وقت گزاریں۔ سوشل میڈیا پیجز نے اسی کلپ کو سیاق و سباق سے ہٹا کر یہ دعویٰ جوڑ دیا کہ ان کے بچے انہیں وقت نہیں دیتے۔ اس پر انہیں ایک ویڈیو کے ذریعے وضاحت دینی پڑی۔
جان ریمبو نے کیا کہا
انہوں نے کہا کہ ان کے جیسے بچے کسی کے نہیں، وہ اپنے بیٹوں پر فخر کرتے ہیں اور ان کی والدہ نے ان کی پرورش بہت شاندار انداز میں کی ہے۔ ان کے مطابق پرانے انٹرویو میں بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ ان کے بچے انہیں وقت نہیں دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ بہت وقت گزارا اور وہ ان سے خوش تھے، مگر پھر بھی انہیں افسوس رہا کہ مزید وقت نہ گزر سکا۔ اسی تجربے کی بنیاد پر وہ نئی نسل کو مشورہ دے رہے تھے کہ والدین کے ساتھ وقت گزاریں، کیونکہ بعد میں بچوں کو خود افسوس ہوتا ہے۔
بیٹوں کے بارے میں
ان کے بیٹوں کے نام احسن اور زین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں بہت فرمانبردار ہیں، آج بھی اگر وہ ڈانٹ دیں تو دو تین دن ان کے سامنے آنے کی جرأت نہیں کرتے۔ ان کے بقول ان کے بیٹے ہیرے ہیں اور لوگ خود فون کر کے گواہی دیتے ہیں کہ ان کے بچے کتنے سلیقے والے ہیں۔
اپیل اور مداحوں کا ردعمل
انہوں نے ان چینلز سے، جو ان کے نام سے پوسٹیں بناتے ہیں، ایسی پوسٹیں ہٹانے کی درخواست کی اور پوچھا کہ اگر کسی کے بچوں کے بارے میں جھوٹی باتیں جوڑ دی جائیں تو اسے کیسا لگے گا۔ مداحوں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے بیٹوں کے بارے میں وضاحت یا صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے بچوں کو سب جانتے ہیں۔
اصل بات یہ ہے کہ کلپ پرانا ہے، بات بھی پرانی ہے، مگر ہمارا سوشل میڈیا پرانے مواد کو ہر بار نیا بنا کر پیش کرنے کا ماہر ہے۔ آپ بتائیں، ایسی وضاحت کرنا ضروری تھا یا اسے نظر انداز کر دینا چاہیے تھا؟