زریاب کے فیصلے، محبت کی تعریف، اور ایک جملہ جو پورے ڈرامے پر بیٹھتا ہے
درِ نجات کی زریاب روایتی ہیروئن جیسا کردار نہیں۔ وہ خامیوں والی ہے، الجھن میں ہے، محبت، ایمان اور اپنی اوقات پر شک کرتی ہے، اور ایک پرانے رشتے کے نتائج اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔
وہ منظر جس نے سب کو چپ کرا دیا
اس کا سب سے بڑا ڈر ہے دوبارہ چھوڑ دیا جانا۔ ایک حالیہ منظر میں زریاب ابو بکر کا فون اٹھا لیتی ہے جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے چہرے پر جو لکھا ہے، وہ الفاظ سے زیادہ بولتا ہے۔ پچھلے رشتے نے اسے خود پر شک میں ڈال دیا تھا — اسے لگنے لگا تھا کہ وہ حد سے زیادہ ماڈرن ہے، کہ اس نے اپنے سابق ساتھی کو گناہ کی طرف لے جایا، اور کہ وہ اس کے مذہبی زاویے میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ اب خوشی سامنے ہو تو بھی وہ اس پر یقین نہیں کر پاتی۔
قربانی اور خود کو مٹا دینے میں فرق
ٹی وی پر ایسے کردار پہلے بھی گھروں میں گھس آئے ہیں — مرینہ خان تنہائیاں کے بعد گھر گھر کا نام بن گئیں، اور ماہرہ خان نے ہمسفر سے وہی مقام پایا۔ لیکن زریاب ان سے الگ ہے: وہ روایتی ہیروئن نہیں، وہ غلطیاں کرتی ہے
محبت کے بارے میں ڈور فشاں کی بات بھی اسی طرح واضح ہے۔ ان کے مطابق ایک آزاد عورت جو اپنی زندگی خود بنا چکی ہے، وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں نہیں ہوتی جو اسے مکمل کرے — وہ ایسے شخص کی تلاش میں ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ اپنی بنائی ہوئی زندگی بانٹ سکے۔
اور سب سے مشکل چیز، ان کے بقول، نرمی مانگنا ہے۔ جب آپ کو مضبوط، کامیاب اور قابل سمجھا جائے، تو لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ کو بھی تسلی، نرمی اور بکھر جانے کے لیے محفوظ جگہ چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ سب سے خوبصورت محبت وہ ہے جہاں نرمی کے لیے ہر وقت مضبوط رہنے کی قیمت نہ چکانی پڑے۔
زریاب کا المیہ یہ ہے کہ وہ کسی کو بچانے کے لیے خود کو چھوٹا کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ ڈور فشاں سمجھوتے کو ناگزیر مانتی ہیں، مگر نیت کو سب کچھ کہتی ہیں، اور اس فرق کو وہ یوں بیان کرتی ہیں کہ توقعات بدلنے اور اقدار چھوڑ دینے میں فرق ہے۔
خطرے کے نشانات بھی وہ خود گنوا دیتی ہیں: بار بار اپنی آواز دبانا، اپنی اوقات پر شک کرنا، یا رشتہ بچانے کے لیے ایسا شخص بن جانا جسے آپ خود نہ پہچانیں۔ ان کا پیمانہ سادہ ہے — محبت آپ کو بدلنے دے، آپ کو غائب ہونے پر مجبور نہ کرے؛ آپ شیشے میں دیکھیں تو سامنے والا شخص پہچانا جائے۔
ابو بکر "حد سے زیادہ اچھے" ہیں؟
اکثر لوگ ابو بکر کو حد سے زیادہ اچھا کہہ کر کھاری کر دیتے ہیں۔ ڈور فشاں اس کردار کا بچاؤ کرتی ہیں۔ ان کے مطابق وہ ایک ایسی نرمی کی نمائندگی کرتا ہے جو سامعین کو ہمیشہ دیکھنے کو نہیں ملتی، اور مہربانی، صبر اور جذباتی پختگی کو غیر حقیقی سمجھنا زیادہ بڑی مشکل ہے۔
لکس گرل، چینلز کی مرضی، اور ایک لمبی پوسٹ
وہ اب لکس گرل ہیں — وہ خطاب جو عام طور پر کیریئر کی چوٹی سمجھا جاتا ہے۔ وہ اسے چوٹی ماننے سے انکار کرتی ہیں۔ ان کے بقول کسی ایک بڑے لمحے میں اس طرح گم ہو جانا ٹھیک نہیں کہ آگے دیکھنا ہی چھوٹ جائے۔ خواہش یہ ہے کہ کامیابی سے راستے بنیں، دباؤ نہیں، وہ مشکل کردار آزمائیں، اور جب مناسب موقع ملے تو سنیما اور او ٹی ٹی پر بھی جائیں۔ مگر اصل بات یہ ہے: انہیں لمبی چلنے والی اداکاری چاہیے، ہر وقت اگلے بڑے لمحے کے پیچھے بھاگنا نہیں۔
نظام پر ان کی بات بھی کھری ہے۔ پاکستانی ٹی وی نے ان کے بقول بہت بڑی رسائی اور بہت وفادار سامعین دیے ہیں، مگر مختلف انواع، پیچیدہ کرداروں اور نئے انداز میں کہانی سنانے کے مواقع اب بھی بن رہے ہیں۔ ان کی کھچ خاص ہے: چینلز سب کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں، آزاد پروڈیوسروں کا خاتمہ اور چینلز کی مرضی ایک اداکار کے طور پر ان کے لیے مایوس کن ہے۔
درِ نجات پر قسط بہ قسط تبصرے زریاب کو بحث کا موضوع بنا چکے ہیں، اور کچھ لوگ اسے پچھڑا کردار کہتے ہیں۔ ڈور فشاں تنقید کا خیرمقدم کرتی ہیں مگر فیصلے پر اعتراض کرتی ہیں — ان کے مطابق مسئلہ وہاں بنتا ہے جب ایک تشریح کو واحد ممکنہ تشریح مان لیا جائے۔ یہ بات انہوں نے انسٹاگرام پر ایک لمبی پوسٹ میں بھی واضح کی۔ وہ زریاب کو بےعیب ثابت نہیں کرتیں، صرف انسان۔
بھارت میں لوگ اسے دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور مشرق وسطیٰ کے دفاتر میں کام کے اوقات میں زریاب اور ابو بکر پر بحث چلتی ہے۔ ڈور فشاں کے مطابق اصل بات یہی ہے: لوگ صرف زریاب اور ابو بکر نہیں دیکھ رہے، وہ محبت، درد، شفا اور ایک دوسرے سے ہمارا حق کیا ہے — اپنے یقین ہی پر بات کر رہے ہیں۔
ان کا آگے بڑھ جانا کی تعریف بھی الٹی ہے۔ ان کے مطابق کبھی کبھی کوئی شخص آپ کو بدل دیتا ہے اور وہ تجربہ آپ کی کہانی کا حصہ بن جاتا ہے، چاہے وہ شخص آپ کی زندگی کا حصہ نہ رہے۔ ان کے بقول شاید شفا یہ سیکھنے کا نام ہے کہ انسان پیچھے دیکھے مگر واپس جانے کی خواہش نہ رکھے۔
سو اصل سوال یہ نہیں کہ زریاب نے کیا کیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر سامنے والے کو پہچان پاتے ہیں؟