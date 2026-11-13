خوشحال خان نے نئے پروجیکٹس پر بات کی، اور بتایا کچھ بھی نہیں
خوشحال خان نے اپنے یوٹیوب چینل پر میزبان حسن کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے آنے والے پروجیکٹس کا ذکر کیا۔ ذکر تو کیا، مگر نام، کہانی یا پلیٹ فارم ایسا کچھ نہیں بتایا جسے راز کھلنا کہا جا سکے۔
وہ پاکستانی ٹی وی کے معروف اداکار ہیں، اور ان کے ڈراموں میں وہشی، یحییٰ، محبت گمشدہ میری، مشکل، دنیاپور اور عشق دی چاشنی شامل ہیں۔ حال ہی میں انہیں سیریل بریانی میں اداکاری پر تعریف بھی ملی، اور ونٹر لو میں نظر آنے کے بعد ان کے آنے والے ٹی وی پروجیکٹس کے بارے میں مداحوں کو کچھ سننے کو نہیں ملا تھا۔
پروجیکٹس پر ان کا کہنا تھا: ”میں نے کچھ چیزیں کی ہیں، لیکن میں آپ کو ان کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ ابھی شیئر کرنے کا دل نہیں، جب آئیں گی تو آپ دیکھ لیں گے۔“ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ وہ کام کر رہے ہیں اور چند اسکرپٹس پڑھ رہے ہیں۔ یعنی کام ہو رہا ہے، خبر نہیں۔
ایک اور بات بھی نکلی: ان کے مطابق ”وہ“ ہر چیز منظور کرتی ہیں، یہاں تک کہ میزبان کے اس شو میں آنے کو بھی، اور ان کے آنے والے پروجیکٹس کے پیچھے ”وہ“ ہی ہوں گی۔ کون ہیں ”وہ“؟ یہ سوال انہوں نے ہوا میں لٹکا دیا اور بات آگے بڑھ گئے۔
زندگی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہیں پکا یقین ہے کہ انہیں زندگی میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اور وہ ناکام نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا ارادہ صاف ہے اور دل میں کسی کے لیے کچھ برا نہیں۔ ان کے بقول صاف دل اور محنت ہمیشہ رنگ لاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے انہیں وہ سب دیا جو انہوں نے توقع بھی نہ کی تھی۔
تو نئے ڈراموں کی بھوک کچھ دن سنبھال کر رکھیں۔ اعلان ہو گا تو سب سے پہلے انہی کی زبان سے ہو گا، اور ”وہ“ والا معمہ بھی تب ہی کھلے گا — تب تک آپ کے اندازے میں ”وہ“ کون ہیں؟