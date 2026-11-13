محمود اسلم اور سحر ہاشمی کی ہلکی پھلکی گفتگو: ایک ڈرامے میں شفیق باپ، دوسرے میں نظر رکھنے والا کردار
لاہور: سینئر اداکار محمود اسلم اور اداکارہ سحر ہاشمی نے اپنے آنے والے ٹی وی ڈراموں کے کرداروں پر ہلکی پھلکی گفتگو کی ہے، جس کی ایک جھلک محمود اسلم نے سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے۔
ویڈیو میں وہ ایک ہی ساتھی اداکاروں کے ساتھ مختلف ڈراموں میں کام کرنے کی دلچسپ صورتحال پر بات کرتے ہیں۔
مزے کی بات یہ ہے کہ ایک سیریل میں محمود اسلم سحر ہاشمی کے شفیق باپ کا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے ڈرامے میں ان کا کردار ان پر نظر رکھتا ہے۔ یعنی ساتھی وہی، مگر رویہ بالکل الٹا۔
سحر ہاشمی اردو ٹیلی ویژن کی اداکارہ ہیں، اور دونوں کے متضاد کرداروں والی یہ گفتگو ناظرین کے لیے دلچسپ ہے۔
ایک ہی اداکار کے دو مختلف رنگ، اور دونوں میں سحر ہاشمی سامنے — آپ کو کون سا والا زیادہ مزیدار لگا؟
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔