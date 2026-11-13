درفشاں سلیم نے تحفے نہیں، ہاتھ سے لکھے نوٹ مانگ لیے
پاکستانی اداکارہ درفشاں سلیم نے مداحوں سے کہا ہے کہ وہ انہیں تحفے بھیجنے کے بجائے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹ بھیجیں۔
یہ مانگ پڑھ کر پہلا خیال یہی آتا ہے کہ آخر کوئی تو ہے جو تحفوں کے ڈھیر سے آگے کی بات کر رہا ہے۔
ہماری رائے صاف ہے: تحفہ کچھ عرصے بعد الماری کے کسی کونے میں پڑا رہ جاتا ہے، اور ہاتھ سے لکھا نوٹ لوگ سنبھال کر رکھتے ہیں۔ لکھائی میں جو محنت لگتی ہے، وہ کسی مہنگے تحفے میں نہیں ملتی۔
مداحوں کے لیے یہ درخواست آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ آسان اس لیے کہ جیب پر بوجھ نہیں پڑتا، اور مشکل اس لیے کہ ہر کسی سے دل کی بات کاغذ پر اتاری نہیں جاتی۔
ہمارے ہاں تقریبات میں تحفوں اور پھولوں کی کمی نہیں ہوتی، اسی لیے اس طرح کی بات سن کر اچھا لگتا ہے۔
ویسے سچ پوچھیں تو کاغذ پر اپنے ہاتھ سے لکھی دو سطریں کسی بھی کارڈ سے زیادہ یاد رہتی ہیں۔ آپ نے آخری بار کس کو خط لکھا تھا؟