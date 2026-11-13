کنزہ ہاشمی: شور نہیں، اب کردار بولے گا
کنزہ ہاشمی نے خود تسلیم کیا ہے کہ انڈسٹری میں بارہ سال گزرنے کے بعد بھی انہیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ مکمل طور پر "کامیابی" حاصل کر چکی ہیں۔ ہر نیا پراجیکٹ ایک نئی جدوجہد لے کر آتا ہے، خود کو ثابت کرنے کا ایک اور موقع۔ جن کے پاس تجارتی کامیابیاں اور وفادار سامعین دونوں ہوں، ان کا یہ کہنا تھوڑا حیران کن لگتا ہے — مگر دلچسپ بات یہی ہے کہ وہ صرف اگلی ہٹ کی تلاش میں نہیں۔ وہ ایک زیادہ الجھا ہوا سوال پوچھ رہی ہیں: جب وہ کامیابی مل جائے جو کبھی چاہی تھی، تو باقی کیا کرنا ہے؟
کنزہ ہاشمی پاکستانی اداکارہ ہیں جو اردو ٹی وی میں کام کرتی ہیں۔ 2014 میں Adhura Milan سے ان کی شروعات ہوئی، اور Ishq Tamasha وہ ڈراما ہے جس نے انہیں بڑی پہچان دی اور آگے بڑے کرداروں کے دروازے کھولے۔
اس پہچان کے بعد کا سفر بھی کم دلچسپ نہیں۔ Gul-o-Gulzar میں دھوکہ اور دوستی، Mohlat میں ایک بے محبت شادی کا مشکل موضوع، اور Dil Awaiz میں دو الگ الگ کردار۔ Ruposh ان کی بڑی تجارتی کامیابی رہی، جس نے ان کی مقبولیت مزید مضبوط کی۔ مگر لگتا ہے کنزہ کو اب جانے پہچانے علاقے چھوڑنے میں زیادہ دلچسپی ہے۔
لیڈر اور رباب آغا کی الجھنیں
ان کی حالیہ ٹی وی آمد Leader ہے، جس میں وہ رباب آغا بنی ہیں — ایک امیر سیاستدان کی بیٹی جو طاقت، سہولت، محبت اور ناانصافی کے بیچ اپنا راستہ بناتی ہے۔ روایتی ہیروئن کے بجائے یہاں انہیں اختیار، کمزوری، اور وہ پیچیدگی سمجھنے کا موقع ملا جو کسی کی دنیا بکھرنے پر سامنے آتی ہے۔
کنزہ نے خود بتایا کہ رباب کے جذباتی سفر کو سمجھنے میں انہیں خاصا وقت لگا۔ ایک مشکل رونے والے سین کو مکمل کرنے میں مبینہ طور پر ان کے دو دن لگے۔ ایک بات ہے کسی جذبے کو ادا کرنا، دوسری بات یہ سمجھنا کہ کوئی انسان اس جذبے سے کیوں گزرتا ہے — اور کنزہ کا رجحان دوسری طرف زیادہ ہے۔ Leader پر سامعین کا ردعمل بھی مثبت رہا، ان کی اداکاری کو جذباتی گہرائی اور اعتماد کے لیے سراہا گیا۔ دو دن، ایک سین — یہ محنت اسکرین پر نظر آتی ہے یا نہیں، یہ ناظر خود فیصلہ کرے۔
آرٹ کی نقل بنانے والی
فلموں کی طرف دیکھیں تو Sheroes میں — جس میں زارا نور عباس اور اشنا شاہ بھی شامل ہیں — کنزہ نے Artist والے حصے میں آرٹ کی نقل بنانے والی ایک ماہر کا کردار کیا ہے۔ یہ دنیا ایسی ہے جہاں فن، فریب اور تاثر ایک دوسرے میں گھل جاتے ہیں۔ رومانوی اور فیملی ڈراموں کی عادی اداکارہ کے لیے یہ ایک حوصلہ مند تبدیلی ہے۔
تنقید، فینز اور ایک حد
ان کا ایک جملہ یاد رکھنے والا ہے: I know I'm underrated, and I'm OK with it. اس میں کوئی ناٹکی شکایت نہیں، نہ "مجھے کوئی سمجھتا ہی نہیں" والا رونا۔ صرف یہ مان لینا کہ پہچان اور کام کی رفتار ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی دوڑ کا حصہ نہیں بننا چاہتیں اور وہی پراجیکٹس کرتی ہیں جو دل کو ٹھیک لگیں۔ ایسا موقف کسی ایسے پیشے میں واقعی دلچسپ ہے جہاں نظر آنا ہی کام کا حصہ ہو۔ صنعت کی توجہ حاصل کرنے کی مسلسل دوڑ سے دور رہنا آسان نہیں۔
تنقید کے معاملے میں ان کا فرق بہت صاف ہے: کام پر ہونے والی تنقید سے سیکھا جا سکتا ہے، نفرت سے کچھ نہیں ملتا۔ عوامی ردعمل کبھی انہیں متنازع کردار اٹھانے یا کھل کر انٹرویو دینے میں ہچکچاہٹ بھی دیتا ہے۔ جس دور میں ایک پرفارمنس راتوں رات سوشل میڈیا کی بحث بن جاتی ہے، یہ سمجھنا کہ کس کی بات سننی ہے، خود ایک بڑی بات ہے۔
ذاتی زندگی میں وہ اپنے پیاروں اور فیملی کی اہمیت بتاتی رہی ہیں، لیکن عوامی طور پر شیئر کرنے میں اب زیادہ محتاط ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فینز کے ساتھ پیش آنے والے کچھ خوفناک واقعات کے بعد وہ اپنی موجودگی کا پتہ حقیقی وقت میں پوسٹ کرنے سے ہچکچاتی ہیں۔ جو پلیٹ فارمز انہیں سامعین سے جوڑتے ہیں، وہی ذاتی زندگی سنبھالنا مشکل بنا دیتے ہیں۔
ٹی وی سے بڑی سکرین تک
ٹی وی نے انہیں مختلف قسم کے کرداروں کا ذخیرہ دیا، سینما کچھ اور دیتا ہے — کہانی سنانے کے مختلف امکان۔ سوال یہ نہیں کہ وہ بڑی سکرین پر جا سکتی ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے کہ جا کر وہ کیسی اداکارہ بننا چاہتی ہیں۔ سالوں ٹی وی سے پہچان بنانے والے کے لیے محفوظ ترین فلمی کردار چننا آسان راستہ ہوتا ہے، مگر ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ انہیں چیلنج گارنٹی سے زیادہ پسند ہے۔ سب سے مزے دار امکان وہ ہوگا جب وہ ایسی فلم میں نظر آئیں جہاں انہیں جانا پہچانا ہیروئن بننے کی ضرورت ہی نہ ہو — کوئی پیچیدہ عورت، کوئی الجھا ہوا کردار، جس کے ارادے سمجھنے میں وقت لگے۔
اور جس اداکارہ کو خود لگتا ہو کہ پہچان ابھی پوری نہیں ہوئی، اسے روایتی ہیروئن بننے کی کیا جلدی؟