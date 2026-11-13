Soulmates میں Dananeer Mobeen کی جگہ Aena Khan، شجاع اسد کے سامنے ہوں گی ان کی انٹری
ARY Digital کے ڈرامے Soulmates میں Dananeer Mobeen کی جگہ اب Aena Khan کو لے لیا گیا ہے۔ وہ اس ڈرامے میں شجاع اسد کے سامنے نظر آئیں گی۔ Soulmates کی کہانی ردا بلال نے لکھی ہے اور ہدایات مصدق ملک دے رہے ہیں۔
اس سے پہلے یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ Soulmates کے لیے Dananeer Mobeen کو سائن کیا گیا ہے اور شجاع اسد ان کے ساتھ کام کریں گے، لیکن اس پراجیکٹ کے لیے Dananeer Mobeen کے ساتھ معاملہ نہ بن سکا۔ اب وہ جگہ Aena Khan نے سنبھالی ہے۔
Dananeer Mobeen، اور Hurmat کا راج
Dananeer Mobeen اس وقت اپنے متنازع ڈرامے Hurmat کے ساتھ ویوز اور ریٹنگز کا انبار لگا رہی ہیں۔ پورا پراجیکٹ ان کے کندھوں پر ہے، اور ان کی اداکاری پر داد بھی خوب مل رہی ہے۔ انھیں خاص طور پر اس بات پر سراہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے تازہ کردار میں "perfectly looking imperfect" لگ رہی ہیں — اور یہی اس رول کا اصل کمال ہے۔
Aena Khan کے لیے بڑا موقع
Aena Khan نے Mitti De Baway میں نوجوان Billo کا کردار ادا کر کے گھر گھر پہچان بنا لی۔ ان کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اداکاری میں لگائی گئی محنت کی بھی تعریف ہو رہی ہے۔ Soulmates ان کے کریڈٹ میں جانے والا ایک اور بڑا پراجیکٹ ہے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ شجاع اسد کے ساتھ اسکرین پر وہی میجک بنتا ہے جو Fazal Hussain کے ساتھ بنا تھا، یا ہمیں سادہ دل سے یہ مان لینا چاہیے کہ ہم تو ہر صورت اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہی ہیں۔