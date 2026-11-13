عفت عمر کی شادی کی 27ویں سالگرہ پر پرانی ویڈیو، مداحوں کی مبارکبادوں کا سیلاب
پاکستانی اداکارہ اور ٹی وی میزبان عفت عمر نے اپنی شادی کی 27ویں سالگرہ پر اپنی شادی کی تقریب کی ایک پرانی ویڈیو شیئر کی ہے۔
اس کلپ نے مداحوں کو ان کے بڑے دن کے خاص لمحوں کی جھلک دی۔ یادیں تقریباً تین دہائیاں پیچھے چلی گئیں، اور ایک ویڈیو نے سب کچھ تازہ کر دیا۔
سالگرہ کی اس پوسٹ نے سوشل میڈیا پر خوب توجہ حاصل کی۔ مداحوں اور فالوورز نے گرمجوش مبارکبادیں دیں اور جوڑے کو شادی کے 27 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کی۔
اداکارہ سے میزبان تک
عفت عمر پاکستان کی نمایاں اداکارہ، سابق ماڈل اور ٹی وی پریزنٹر ہیں۔ انہوں نے 1980 کی دہائی کے آخر میں کم عمری میں ماڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھا اور پھر بطور اداکارہ اپنی الگ شناخت بنائی۔
ان کے ٹی وی ڈراموں میں محبت آگ سی، آنگن، حیوان اور اے مشتِ خاک شامل ہیں۔
اداکاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹی وی اور ڈیجیٹل میزبانی بھی کی۔ اپنے شو Say It All with Iffat Omar میں وہ مہمانوں کے انٹرویو کرتی ہیں۔ وہ سماجی اور ثقافتی معاملات پر بے باک رائے کے لیے بھی جانی جاتی ہیں، خاص طور پر خواتین کے حقوق سے جڑے مسائل پر۔ 2023 میں ان کی خدمات کو پی ٹی وی آئیکن ایوارڈ سے نوازا گیا۔