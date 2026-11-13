ماورہ ہوکانے نے بیٹے عزمر کے تحائف کی جھلک دکھائی
ماورہ ہوکانے نے اپنے نومولود بیٹے عزمر کے لیے ملنے والے تحائف کی جھلک انسٹاگرام پر شیئر کی۔ یہ تحائف انہیں اپنی دوستوں دورفشاں اور مایا علی، اور بہن عروہ کی طرف سے ملے۔
تحائف اور شکریے
انسٹاگرام پر تحائف شیئر کرتے ہوئے انہوں نے تینوں کو ٹیگ کیا اور شکریے کے ساتھ لکھا۔ دورفشاں کے لیے ان کا نوٹ تھا، "ڈورے خالہ، سب بالکل فٹ آ گیا"۔ مایا علی کو ٹیگ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ وہ بہت زیادہ کرنے کی ملکہ ہیں، اور انہیں بہت سارا پیار۔ بہن عروہ کے لیے لکھا کہ یہ بہن والی بات اور لاکھوں دوسری چیزیں۔
عزمر کی آمد کا اعلان
اس سے پہلے ماورہ ہوکانے اور عامر گیلانی نے اپنے بیٹے کی آمد کی خبر انسٹاگرام پر شیئر کی تھی۔ ویڈیو میں عامر گیلانی نومولود کے کان میں اذان دیتے سنائی دیتے ہیں۔ جوڑے نے لکھا کہ ان کا سب سے چھوٹا اور سب سے قیمتی خزانہ ان کا جنگل کا بادشاہ اور فخر ہے، اور بتایا کہ عزمر کا مطلب شیر ہے۔ بیٹے کا نام سید عزمر حسین کمال گیلانی ہے۔
یہ خبر بہت سے فالوورز کے لیے سرپرائز تھی، کیونکہ جوڑا حمل کی خبروں کے دوران خاموش رہا تھا۔ دونوں نے 5 فروری 2025 کو ایک چھوٹی تقریب میں شادی کی تھی۔