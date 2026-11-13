لائنز گیٹ نے فلم Wet کے شمالی امریکہ اور برطانیہ کے حقوق خرید لیے
لائنز گیٹ نے فلم Wet کے شمالی امریکہ اور برطانیہ کے ڈسٹری بیوشن حقوق حاصل کر لیے ہیں۔ فلم الما ہارل کی ہے، جن کے نام کے ساتھ Honey Boy اور Lady in the Lake لکھا جاتا ہے۔ لائنز گیٹ نے یہ حقوق Fifth Season اور 193، a Legendary Company سے حاصل کیے ہیں۔
کاسٹ میں کونر سٹوری کا نام سامنے آیا ہے، جو Heated Rivalry سے پہچانے جاتے ہیں۔ ربیکا فرگوسن بھی شامل ہیں، وہی جنہیں Dune اور Silo میں دیکھا گیا۔ اوڈیسا ایزیون کا نام بھی اسی فہرست میں ہے، جو Marty Supreme سے جانی جاتی ہیں۔
فلم کو ایک "audacious" پروجیکٹ کہا گیا ہے، اور ایک لفظ کے ٹائٹل کے ساتھ یہ لفظ پڑھ کر تجسس کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ ہمارے خیال میں ایسے نام رکھنے والی فلمیں یا تو بہت مزے کی نکلتی ہیں یا پھر سمجھ ہی نہیں آتیں۔
کاسٹ کا کمبو دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہاں بھروسہ ناموں پر کیا گیا ہے، اور الما ہارل کا نام اس پر چار چاند لگا رہا ہے۔ آپ اس فلم کو ٹائٹل کی وجہ سے دیکھیں گے یا کاسٹ کی وجہ سے؟