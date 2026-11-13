پاکستانی ڈراموں کا راج: انڈیا میں ’ابو‘ نے ’پتا جی‘ کو پیچھے چھوڑ دیا
’میں بڑا ہو کر پتا بننا چاہتا ہوں‘۔ پتا ہندی میں باپ کو کہتے ہیں۔ یہ کہنے والا آٹھ سالہ فیصل تھا، میرے چھوٹے بھائی کا دوست۔ ستر اور اسی کی دہائی میں پاکستانیوں کو وی ایچ ایس ٹیپس اور وی سی آر کے ذریعے انڈین فلموں تک کھلی رسائی تھی، اور بالی ووڈ کا اثر روزمرہ زندگی میں رچ بس گیا تھا۔ فیصل جیسے بچوں کے لیے ہندی الفاظ بولنا فطری بات تھی اور انڈین کلچر ایک قابلِ تقلید چیز۔ شادیوں میں بالی ووڈ اسٹائل ڈانس ہوتے اور اسکول بس میں تازہ ترین ساؤنڈ ٹریکس بجتے تھے۔
اب تصویر اُلٹ ہے۔ سوشل میڈیا انڈین ماؤں کے ریلس سے بھرا ہے جنہوں نے پاکستانی ڈرامے دیکھتے دیکھتے اردو اور اسلامی الفاظ روزمرہ گفتگو میں شامل کر لیے ہیں۔ کمنٹ کرنے والے مذاق کرتے ہیں کہ ’ابوو‘ نے ’پتا جی‘ کی جگہ لے لی اور ’السلام علیکم‘ نے ’نمستے‘ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پریشان بیٹے شکایت کرتے ہیں کہ اُن کی مائیں اب بے ساختہ ماشاءاللہ اور انشاءاللہ کہہ دیتی ہیں۔ کئی دہائیوں تک پاکستانی سامعین انڈین پاپ کلچر نگلتے رہے؛ اب پاکستانی ٹی وی سرحد کے اُس پار کے ناظرین کی زبان اور ثقافتی ترجیحات بدل رہا ہے۔
درِ نجات: ایک ابو بکر، ایک زامل
اِس رجحان کے پیچھے ’درِ نجات‘ ہے، اے آر وائی ڈیجیٹل اور تھریز انٹرٹینمنٹ کی حالیہ پروڈکشن، جو سال کے مقبول ترین پاکستانی ڈراموں میں شمار ہوتی ہے۔ سیریز عقیدے اور مذہبیت کے فرق کو دو متضاد کرداروں کے ذریعے واضح کرتی ہے اور اسلام کے بارے میں عام دقیانوسی تصورات کے سامنے ایک باریک بین متبادل رکھتی ہے۔ زامل ایک امیر گھرانے کا نوجوان ہے جس کی شناخت کا بحران اُسے مذہب کی زیادہ سے زیادہ سخت تشریح کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسری طرف ابو بکر ہے، ایک متوسط طبقے کا بیٹا جو اکیلی ماں کی پرورش ہے اور جس کا ایمان نظریے سے زیادہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے، مگر ایمان کا اظہار روزمرہ کی رحم دلی سے کرتا ہے: ماں سے لگاؤ، بیوی کے ساتھ صبر، پڑوسیوں کے ساتھ نرمی، اور عورتوں اور بزرگوں کا احترام۔
شادی اور اخلاقیات کی پیشکش میں سیریز خاصی نمایاں ہے۔ جب ابو بکر کو معلوم ہوتا ہے کہ اُس کی بیوی زریب کا زامل کے ساتھ شادی سے پہلے تعلق رہا ہے، تو وہ ملامت کے بجائے ہمدردی سے جواب دیتا ہے۔ زریب جب احساسِ گناہ، توبہ اور جذباتی الجھن سے گزر رہی ہوتی ہے تو وہ اُس کا اعتماد بحال کرنے میں مدد کرتا ہے اور صبر اور نرمی سے اُسے درِ نجات کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسے سامعین کے لیے جو مسلمان مرد کو انتہا پسندی، جبر یا گھریلو تشدد کی عینک سے دیکھتے آئے ہیں، ابو بکر بالکل مختلف تصویر ہے: ایسا مرد جس کا ایمان اُس کی رحم دلی کو گہرا کرتا ہے۔ یہ پیشکش سیریز کی سب سے مؤثر نرم سفارت کاری ثابت ہو سکتی ہے۔
اصل کشش زبان ہے
مگر انڈیا اور وہاں کے ڈائسپورا میں سیریز کی مقبولیت کی وجہ اسلام کے بارے میں دقیانوسی تصورات کو چیلنج کرنا نہیں، اصل کشش زبان ہے۔ ہندی بولنے والے سامعین کے لیے پاکستانی ڈرامے لسانی طور پر ایک میٹھی جگہ رکھتے ہیں: اردو سمجھنا آسان ہے مگر اتنی مختلف بھی کہ ثقافتی تازگی محسوس ہو، اور اُس کی کشش اُس کے شاعرانہ الفاظ میں ہے۔ ثقافتی تبصرہ نگار کرتی گپتا زبان کو انڈیا میں پاکستانی ڈراموں کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ قرار دیتی ہیں۔
پاکستانی ڈراموں کے پیچھے ایک خاص فارمولا بھی ہے۔ یہ بڑی حد تک خاندانی ماحول کے ڈرامے ہیں، رومانوی کرداروں کے درمیان جذباتی قربت پیدا کرتے ہیں مگر اُس صریح مواد سے پاک رہتے ہیں جو بالی ووڈ فلموں اور انڈیا کی زیادہ تر اسٹریمنگ انٹرٹینمنٹ میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ یہی پرہیز تازگی دیتی ہے۔ اسٹریمنگ کے عروج نے علاقائی میڈیا کا منظرنامہ بھی بدل دیا ہے۔ کئی دہائیوں تک جنوبی ایشیا کی ٹی وی، فلم اور موسیقی بالی ووڈ کے بڑے سائے میں رہی؛ سیٹلائٹ ٹی وی اور اسٹریمنگ پلیٹ فارمز نے یہ میدان برابر کرنا شروع کر دیا ہے اور پاکستانی ڈرامے اب ہندی سنیما کے ساتھ براہ راست مقابلے میں ہیں۔
بالی ووڈ کا گرامر، پاکستانی کہانی
دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ڈرامے بالی ووڈ کی سنیمیٹک زبان کو رد کر کے نہیں، بلکہ اپنا کر کامیاب ہو رہے ہیں۔ ’درِ نجات‘ میں ڈائریکٹر ثاقب خان اور سنیماٹوگرافر زیب راؤ سرسوں کے کھیتوں پر ڈرون شاٹس، رومانوی گانے اور باکو میں فلمائے گئے خوبصورت مناظر استعمال کرتے ہیں تاکہ ’دل والے دلہنیا لے جائیں گے‘ جیسی کلاسیک اور ’راکی اور رانی کی پریم کہانی‘ جیسی نئی فلموں کی بصری زبان پیدا ہو سکے۔
ایک مقبول انسٹاگرام ریل میں تخلیق کار انشیکا کا کہنا ہے: ’پاکستان والوں نے ہمیں غلام بنا لیا ہے۔ مجھے ابو بکر سے پیار ہو جائے گا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا!‘ ابو بکر کا نام اسلام کے پہلے خلیفہ کے نام پر ہے اور اُن سے منسوب صفات سے آراستہ ہے۔ کردار بظاہر لکھاری عمیرہ احمد کے بڑے منصوبے کی عکاسی کرتا ہے: کہانی سنانے کے ذریعے سرحدوں کے پار دل جیتنا۔
اور یوں ہم گھوم پھر کر وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ ’پاکستانی ڈراما فیور‘ نامی ایک انسٹاگرام ریل میں نوعمر سہج پاکستانی سیریلز دیکھنے کے بعد اپنی ماں کی اردو کی طرف بڑھتی ترجیح سے تنگ ہے۔ اردو سے بھری کئی باتوں کے بعد جب وہ ماں سے پیسے مانگتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، ابو سے لے لو۔ کچھ لمحے بعد سہج سے غلطی سے اپنے والد کو ابو کہہ دیا جاتا ہے اور پھر وہ خود کو سنبھالتا ہے۔ فیصل کے پتا سے سہج کے ابو تک کا سفر جنوبی ایشیا میں ثقافتی اثر کے بدلتے رخ کی کہانی ہے۔