سامیا حجاب نے یاسر عالم کو ’ریئل لائف ابوبکر‘ کہہ دیا
تماشہ سیزن 5 کی فائنلسٹ اور ڈیجیٹل کریئیٹر سامیا حجاب نے اپنے ساتھی یاسر عالم کو ’ریئل لائف ابوبکر‘ قرار دیا ہے۔ دونوں حال ہی میں ایک مارننگ شو میں مہمان بنے، جہاں سامیا نے کھل کر یاسر کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔
سامیا ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر ملینوں فالوورز رکھتی ہیں۔ تماشہ کے گھر میں یاسر عالم کے ساتھ ان کی دوستی کو خوب پسند کیا گیا؛ دونوں شو کے فائنلسٹ رہے اور شو ختم ہونے کے بعد سے ٹاک شوز، انٹرویوز، فوٹو شوز اور پروجیکٹس میں ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں۔
اپنی بات میں سامیا نے کہا کہ وہ یاسر کے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں، وہ میچور ہیں اور ان کی پرورش بہت اچھی ہوئی ہے۔ ان کے بقول یاسر کو لڑکیوں سے بات کرنا آتا ہے، وہ ایک شریف آدمی اور گرین فلیگ ہیں، اور ابوبکر جیسے ہیں — بلکہ ان سے بہتر، ان کا اپ ڈیٹڈ ورژن۔
انہوں نے مزید کہا کہ یاسر بہت اچھے اور اپنی بات بیان کرنے والے ہیں؛ تماشہ کے گھر میں وہ ان کے کپڑے استری بھی کرتے تھے۔ خود یاسر کا کہنا تھا کہ انہیں خواتین کے لیے کام کرنا پسند ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سامیا کے مطابق جب یاسر ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں تو پیارے لگتے ہیں، اور وہ انہیں سادہ ٹی شرٹ میں، تھکے ہوئے گھر آتے ہوئے، کھانا بناتے، صفائی کرتے اور ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے بہت پسند کرتی ہیں۔
شادی کی افواہوں پر دونوں کا کہنا تھا کہ وہ بہت اچھے دوست ہیں اور مل کر فوٹو شوز اور پروجیکٹس کر رہے ہیں۔ لوگوں کی توقعات سے وہ واقف ہیں، مگر دونوں دوستی ہی میں خوش ہیں۔
فی الحال تو سٹیٹس ’صرف اچھے دوست‘ ہی ہے — اور گرین فلیگ کا سرٹیفکیٹ یاسر کو سامیا سے ملا ہے، تو کمنٹ سیکشن والوں کو بھی ماننا پڑے گا۔