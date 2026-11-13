بابریک شاہ کی باڈی ٹرانسفارمیشن اور فینز کی تعریفوں کا سیلاب
بابریک شاہ نے اپنی تازہ انسٹاگرام پوسٹ میں اپنی باڈی ٹرانسفارمیشن سامنے رکھی ہے۔ سابق فلمی اسٹار، جو تماشہ سیزن 5 جیت کر ایک نئے چہرے کے طور پر سامنے آئے، پوسٹ میں رِپڈ باڈی اور ڈیفائنڈ ایبز کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، اور فینز اس لُک کو بے حد پسند کر رہے ہیں۔
جِم سے اسکرین تک
تماشہ میں آنے سے پہلے انہوں نے وزن کم کیا تھا۔ انہوں نے خود بتایا کہ وہ اسکرین پر اچھے لگنا چاہتے تھے، اسی لیے وزن گھٹایا۔ شو جیتنے کے بعد دیے گئے انٹرویوز میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شو کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے مزید پاؤنڈز کم کیے۔
اب وہ جِم میں سخت محنت کر رہے ہیں اور یہی محنت ان کے ٹرانسفارمیشن میں دکھائی دے رہی ہے۔ فینز کو ان کے انداز میں جین زیڈ اسٹائل کا ٹچ بھی پسند آ رہا ہے۔
ڈراموں میں واپسی بھی ان کا ہدف ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ڈراموں میں کم بیک کریں، اور اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔
فینز کا ری ایکشن
کمنٹس میں تعریفوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک صارف نے لکھا Allah nazar e bad se bachaye. دوسرے نے کہا Wow bhai looks great.
سچ پوچھیں تو جیت کے بعد کی یہ محنت زیادہ اہم ہے۔ شو میں تو ہر کوئی نظر آتا ہے، لیکن شو ختم ہونے کے بعد بھی جِم میں ڈٹے رہنا کم لوگوں کا کام ہے، اور یہی چیز ان کے ٹرانسفارمیشن کو صرف ایک پوسٹ سے آگے کی کہانی بناتی ہے۔
آپ بتائیں، بابریک کی یہ نئی لُک آپ کو کیسی لگی — جِم والی محنت صاف نظر آ رہی ہے یا نہیں؟