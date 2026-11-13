ڈکی بھائی کا مذاق بھاری پڑ گیا، ڈی ایچ اے والی میڈ سے معافی مانگ لی
پاکستانی یوٹیوبر سعد الرحمٰن، جنہیں ڈکی بھائی کے نام سے جانا جاتا ہے، نے ڈی ایچ اے والی میڈ کے بارے میں اپنے وی لاگ کے ایک تبصرے پر اٹھنے والی تنقید کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ ان کا ارادہ کبھی بے عزتی کا نہیں تھا۔
تنازعہ پاکستان انفلوئنسر ایوارڈز 2026 سے شروع ہوا۔ ڈی ایچ اے والی میڈ کا ایوارڈ ان کی طرف سے ایونٹ کی آرگنائزنگ ٹیم کی رکن حجاب زہرہ نے وصول کیا، اور اسی بات چیت کے دوران ڈکی بھائی نے پوچھا کہ کیا حجاب زہرہ ان کی ایمپلائر ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے مذاق کیا کہ ڈی ایچ اے والی میڈ کو چند گھنٹوں کے لیے ان کے گھر بھیج دیا جائے۔
ناظرین نے اسے ایوارڈ یافتہ کونٹینٹ کریئیٹر کی بے عزتی قرار دیا اور تنقید شروع ہو گئی۔
اب ڈکی بھائی نے ایک ویڈیو میں اس معاملے پر بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ڈی ایچ اے والی میڈ کو ذاتی طور پر نہیں جانتے اور ایوارڈز کے لیے ان کی نامزدگی کے وقت انہوں نے پہلی بار ان کا پروفائل دیکھا تھا۔ ان کے بقول بات ایک بھونڈے مذاق سے آگے کچھ نہیں تھی، کسی کو نیچا دکھانے یا ذلیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔
انہوں نے یہ بھی مانا کہ ان کے الفاظ سے ڈی ایچ اے والی میڈ کو تکلیف ہو سکتی ہے، اور اسی بات پر معافی مانگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کے پرانے وی لاگز میں کچھ غلط لگا تو وہ اس کے لیے معافی مانگتے ہیں۔
ڈکی بھائی کے مطابق ان کے پرانے ناظرین ان کے ہلکے پھلکے مزاح کے انداز سے واقف ہیں، لیکن ان کا کبھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ کسی کا دل دکھے یا کسی کونٹینٹ کریئیٹر کے ساتھ بے ادبی ہو۔
مذاق اُس وقت تک مذاق رہتا ہے جب تک سامنے والا بھی ہنس دے — ورنہ معافی نامہ الگ سے لکھنا پڑتا ہے۔