زالے سرحدی نے ہٹرز کو “psychoanalyze” کر کے دیا کرارا جواب!
پاکستانی اداکارہ زالے سرحدی (جو ایک اداکارہ، ماڈل اور سابق وی جے ہیں) نے آن لائن منفی سوچ رکھنے والوں کو ایک کرارا جواب دیا ہے۔ انہوں نے اپنے انسٹاگرام سٹوری پر ایک مزاحیہ اقتباس شیئر کیا جس میں نفرت پھیلانے والوں کے رویے کا تجزیہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ ایسے لوگوں کی منفی سوچ غصے کے بجائے تشویش کی مستحق ہے۔ یہ اقتباس اصل میں میم اکاؤنٹ @sarcasm_only نے شیئر کیا تھا، جس میں کہا گیا ہے کہ نفرت کرنا بے معنی ہے، کیونکہ کہنے والا رویے کا نفسیاتی تجزیہ کر کے اس کی جڑیں بچپن تک پہنچائے گا اور آخر میں اسے نفرت کرنے والے پر ترس آنے لگے گا۔
یہ اقتباس تنقید سے نمٹنے کا ایک مزاحیہ طریقہ پیش کرتا ہے۔ نفرت پھیلانے والے سے ناراض ہونے یا بحث کرنے کے بجائے، کہنے والا شخص مذاق میں ان کے رویے کی وجوہات کا تجزیہ کرنے اور انہیں بچپن کے تجربات سے جوڑنے کا مشورہ دیتا ہے۔ یہ بات نفسیاتی وضاحت کے بجائے خالصتاً طنزیہ انداز میں کہی گئی ہے۔
اس اقتباس کی آخری سطر اس پیغام کو سب سے تیز موڑ دیتی ہے۔ یہ غصے کو طنزیہ ہمدردی میں بدل دیتی ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ منفی کمنٹس کرنے والا شخص کسی ردعمل کے بجائے تشویش کا مستحق ہے۔ زالے نے سٹوری کے ساتھ کوئی الگ وضاحت نہیں دی، لیکن اس اقتباس کا سادہ سا پیغام یہی ہے: ہر منفی تبصرے کو بحث یا غصے والے جواب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی، مزاح آن لائن منفی سوچ کو جھاڑنے کا ایک بہترین طریقہ ہو سکتا ہے۔
کیا آپ بھی ایسے ہٹرز کو ایسے ہی ٹیکل کرتے ہیں یا ہمارا تو بلڈ پریشر ہی ہائی ہو جاتا ہے؟