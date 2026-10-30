ہمایوں سعید کی دو ٹوک بات: پاکستانی ڈرامے OTT پلیٹ فارمز کے لیے 'ایجی' نہیں!
اداکار اور پروڈیوسر ہمایوں سعید نے پاکستانی ڈراموں کے عالمی اسٹریمنگ پلیٹ فارمز سے غائب ہونے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری انڈسٹری کا منفرد انداز زیادہ تر اوور دی ٹاپ (OTT) پلیٹ فارمز کے مطابق نہیں۔ پیر کو علی سلمان کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔
ہمایوں سعید کے مطابق پاکستانی ڈراموں کا اپنا منفرد انداز ہے، رائٹنگ کا اپنا انداز ہے اور اردو میں ڈائیلاگ بولنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا، "اوور دی ٹاپ ایجی، مختلف مواد ہے؛ ہم اس میں واقعی اچھے نہیں ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ پاکستانی انڈسٹری میں کچھ لوگ ہیں جو OTT کہانیاں سنا سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی مناسب پلیٹ فارم موجود نہیں۔
نیٹ فلکس کی بات چلی تو سعید نے تسلیم کیا کہ پاکستان کی نمایاں عدم موجودگی میں سیاسی وجوہات کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، اگرچہ انہوں نے اس پر مزید تفصیل نہیں بتائی۔
ان کا کہنا تھا کہ مقامی انڈسٹری کو اپنی OTT پلیٹ فارم بنانے کو ترجیح دینی چاہیے، جو نیٹ فلکس جیسے بڑے اسٹریمنگ پلیٹ فارمز کی توجہ حاصل کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ انہوں نے بھارت کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہاں بھی مقامی OTT پلیٹ فارمز پہلے آئے اور وہ گزشتہ 12 سے 13 سال سے ترقی کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت کو نیٹ فلکس سے بات چیت کے لیے اقدامات کرنے چاہئیں۔
ہمایوں سعید ان کئی مشہور شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس موضوع پر اپنی رائے دی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی عروہ حسین نے کہا تھا کہ پاکستان کو نیٹ فلکس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم اس سے بہتر کر رہے ہیں۔ فیصل قریشی، شمعون عباسی اور اسامہ خان سب نے اس معاملے پر مختلف آراء کا اظہار کیا ہے، جن میں سے اکثریت پاکستانی ڈراموں کی بڑی تعداد میں ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت پر متفق ہے۔
وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے بھی جولائی میں اعلان کیا تھا کہ حکومت نیٹ فلکس اور دیگر عالمی اسٹریمنگ پلیٹ فارمز سے علاقائی فریم ورک کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بات چیت کر رہی ہے۔
ہمایوں سعید کی یہ بات تو دل کو لگتی ہے، مگر کیا ہم واقعی اپنے اس منفرد انداز کو OTT کی ضرورت کے مطابق تھوڑا سا "ایجی" نہیں بنا سکتے؟ سوچیں!