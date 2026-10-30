یاسر عالم نے سمیہ حجاب سے شادی سے صاف انکار کر دیا: 'صرف اچھے دوست ہیں!'
تمغہ سیزن 5 کے مقبول ترین 'جوڑی' یاسر عالم اور سمیہ حجاب کے بارے میں فینز کی تمام قیاس آرائیوں کا اختتام ہو گیا ہے۔ یاسر عالم نے صاف الفاظ میں سمیہ حجاب سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، واضح کرتے ہوئے کہ ان کے درمیان صرف اچھی دوستی ہے۔
پاکستان کے مقبول رئیلٹی شو تمغہ سیزن 5 میں کئی رومانوی تعلقات دیکھنے کو ملے، جن میں اسراء عائشہ اور زیب خان کا رشتہ شادی میں بدل گیا، اور زی اور لیلیٰ کی جوڑی بھی خوب پسند کی گئی۔ اسی طرح، یاسر اور سمیہ کی دوستی نے بھی خوب توجہ حاصل کی اور فینز انہیں 'یامیہ' کہنے لگے تھے۔ یہ تمام جوڑیاں گھر سے باہر بھی ایک ساتھ دیکھی گئیں اور انہوں نے ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا۔
لیکن جناب یاسر عالم نے ساری توقعات پر پانی پھیر دیا۔ حال ہی میں سمیہ حجاب اور میثم کے ساتھ ایک لائیو ویڈیو کال میں، میثم نے اگلے کپل کے طور پر لیلیٰ اور زی کا اشارہ دیا۔ اس پر سمیہ نے "یامیہ" کے مستقبل کے بارے میں پوچھا۔ یاسر عالم نے بغیر کسی جھجک کے جواب دیا کہ ان کے درمیان شادی جیسی کوئی بات نہیں ہوگی اور سب کچھ ویسا ہی رہے گا جیسا ہے یعنی صرف دوستی۔ یاسر کا رسپانس اتنا بے ساختہ تھا کہ میثم اور سمیہ خود بھی زور سے ہنس پڑیں۔
سوشل میڈیا پر اس بات کو خوب چرچا ہو رہا ہے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، "وہ شادی میں دلچسپی نہیں رکھتے لیکن سمیہ سنجیدہ ہے۔" ایک اور نے لکھا کہ انہیں لگا تھا یاسر سنجیدہ ہے اور زیب فلرٹ کر رہا ہے، لیکن زیب نے شادی کر لی اور یاسر نے نہیں۔ ایک فین کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ اسراء عائشہ اور زیب خان تمغہ 5 سے پہلے بھی ایک دوسرے کو جانتے تھے اور شو کے فوراً بعد شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
تو اب یہ بات تو پکی ہو گئی ہے کہ 'یامیہ' صرف 'فرینڈز فار ایور' کے زمرے میں ہی رہے گی۔ اب دیکھتے ہیں یہ 'دوستی' کتنی لمبی چلتی ہے اور سمیہ کے فینز اس پر کیا ری ایکشن دیتے ہیں!