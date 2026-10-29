ڈکی بھائی کی جیٹور T2: کیا فورچونر والا رعب اب بھی قائم ہے؟
پاکستان کی آٹو مارکیٹ میں جیٹور T2 iDM (PHEV) اپنی زبردست روڈ پریزنس، مضبوط لُکس اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے کافی دھوم مچا رہی ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی اس ہائپ پر پورا اترتی ہے، خاص طور پر جب یہ ٹویوٹا فورچونر لیجنڈر جیسی ایک مضبوط گاڑی کی جگہ لے؟
پاک ویلز کے ایک خصوصی اونر ریویو میں، سنیل منج نے مشہور کنٹینٹ کریئیٹر سعد الرحمٰن، جو کہ ڈکی بھائی کے نام سے جانے جاتے ہیں، کے ساتھ ان کی بالکل نئی جیٹور T2 iDM پر بات چیت کی۔ وہ اسے اپنی پرائمری گاڑی کے طور پر روزانہ چلاتے ہیں، اس لیے انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ باکس نما ایس یو وی سڑک پر کیسا "مین کریکٹر" والا فیل دیتی ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں، اور یہ ان کی پچھلی گاڑیوں سے کیسی مختلف ہے۔
فورچونر سے جیٹور T2: شہر کی سڑکوں پر کون جیتے گا؟
ساڑھے تین سال سے زیادہ اور تقریباً 80,000 کلومیٹر تک، سعد الرحمٰن ٹویوٹا فورچونر لیجنڈر چلا چکے ہیں۔ اگرچہ فورچونر بلاشبہ ایک بہترین آف روڈر ہے، لیکن سعد محسوس کرتے تھے کہ روزمرہ کی شہری ڈرائیونگ کے لیے اس میں آرام اور آسانی کی کمی تھی۔
سعد کے مطابق فورچونر ایک زبردست آف روڈ مشین ہے مگر روزمرہ کی عملی گاڑی نہیں، جبکہ جیٹور T2 اس کے بالکل برعکس ہے اور "مکھن کی طرح چلتی ہے"۔
ایک آرام دہ روزمرہ کی گاڑی اور نمایاں روڈ پریزنس کی تلاش میں، سعد کو عالمی سوشل میڈیا اشتہارات اور پاک ویلز کے ابتدائی فرسٹ لُک ریویو کے ذریعے جیٹور T2 کا پتا چلا۔ اگرچہ یہ فرنٹ وہیل ڈرائیو (2WD) پلگ ان ہائبرڈ ایس یو وی ہے نہ کہ ایک مکمل لیڈر فریم 4x4، سعد اس بات پر زور دیتے ہیں کہ شہری نقل و حرکت اور روزانہ کی 99 فیصد شہر کی ڈرائیونگ کے لیے، اس کا آرام اور کارکردگی روایتی آف روڈنگ کی صلاحیتوں سے کہیں زیادہ اہم ہے۔
جیٹور T2 کے وہ فیچرز جو دل چرا لیں
سعد نے پانچ اہم وجوہات بتائی ہیں کہ جیٹور T2 1 سے 1.35 کروڑ روپے کی قیمت میں کیسے نمایاں ہے۔ اس میں تقریباً 90 کلومیٹر کی الیکٹرک رینج ہے، جس سے روزمرہ کی شہر کی ڈرائیونگ تقریباً پیٹرول فری ہو سکتی ہے، بس اسے باقاعدگی سے چارج کیا جائے۔ اکو موڈ ہموار اور کفایتی پاور فراہم کرتا ہے، جبکہ سپورٹ موڈ ہائی وے پر زبردست ایکسلریشن دیتا ہے۔
ڈرائیو کے دوران سب سے متاثر کن آرام دہ عوامل میں سے ایک ڈبل گلیزڈ گلاس کا ذکر کیا گیا۔ یہ اکوسٹک انسولیشن باہر کی ٹریفک کے شور کو مکمل طور پر کیبن سے الگ رکھتی ہے، جس سے گاڑی کو پرسکون، لگژری کار جیسا احساس ہوتا ہے۔ فورچونر سے آنے کے بعد، سعد کو سیٹوں کی سیٹنگ حیران کن حد تک آرام دہ لگی، جس میں پیروں کے لیے کافی جگہ ہے۔ سیٹوں میں وینٹیلیشن اور میموری فنکشنز بھی ہیں، اگرچہ ہیٹنگ کی کمی ہے (جسے سعد کہتے ہیں کہ انہیں پاکستان میں اس کی شاذ و نادر ہی ضرورت پڑتی ہے)۔ فیوچرسٹک، یو ایف او اسٹائل فلیٹ باٹم سٹیئرنگ وہیل اور کرسٹل گیئر شفٹر بھی کاک پٹ کو ایک پریمیم ٹچ دیتے ہیں۔
چینی گاڑی کا مستقبل اور دیکھ بھال کا نسخہ
کوئی بھی گاڑی پرفیکٹ نہیں ہوتی، اور سعد نے چند چھوٹی موٹی خامیوں اور ذاتی ایڈجسٹمنٹس کا بھی ذکر کیا۔ پہلی بار کسی چینی برانڈ پر سوئچ کرنے سے وارنٹی اور پارٹس کی دستیابی کے حوالے سے خدشات پیدا ہو سکتے ہیں۔ سعد پراعتماد ہیں اور اپنی کار ملکیت کا سیدھا سادہ طریقہ بتاتے ہیں:
ان کا کہنا ہے کہ اگر وقت پر فلوئڈز اور فلٹرز بدلے جائیں تو کوئی بھی گاڑی، چاہے ہونڈا ہو، ٹویوٹا ہو یا چینی برانڈ، ساتھ دیتی ہے، اور "باقاعدہ دیکھ بھال ہی سب کچھ ہے"۔
جدید پلگ ان ہائبرڈز اور فیچرز سے بھری ایس یو ویز کے ساتھ، سپیئر پارٹس، خاص طور پر ہائی وولٹیج بیٹریاں اور پیچیدہ الیکٹرانکس، جیب سے تبدیل کروانا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ پاک ویلز کا مشورہ ہے: اپنی نئی گاڑی کا ہمیشہ انشورنس کروائیں! یقینی بنائیں کہ آپ کی انشورنس پالیسی میں الیکٹریکل کمپوننٹس اور ہائبرڈ بیٹری سسٹم کی واضح طور پر کوریج ہو، کیونکہ کچھ بنیادی پالیسیاں ہائی ویلیو ہائبرڈ الیکٹرانکس کو خارج کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔
اپنی موجودہ قیمت کے لحاظ سے، جیٹور T2 iDM روڈ پریزنس، لگژری کیبن فیچرز، پرسکون ڈبل گلیزڈ نفاست، اور روزانہ کی الیکٹرک ایندھن کی بچت کا ایک لاجواب پیکیج پیش کرتی ہے۔ ان خریداروں کے لیے جو سخت لیڈر فریم ایس یو ویز سے ایک آرام دہ، دلکش روزمرہ کی گاڑی کی طرف جانا چاہتے ہیں، جیٹور T2 آسانی سے خریداری کی فہرست میں سب سے اوپر جگہ بنا لیتی ہے۔ تو، کیا آپ بھی فورچونر کی جگہ اسے ترجیح دیں گے؟