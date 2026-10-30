علی سفینہ اور ہبہ بخاری: کیا یہ جوڑی ہمارے ہر مسئلے کا حل بن گئی؟
برائٹو پینٹس، جو کہ پاکستان کی پہلی ملٹی نیشنل پینٹ کمپنی ہے، نے اپنی بالکل نئی ڈیجیٹل ویڈیو کمرشل (DVC) جاری کر دی ہے۔ اس ڈی وی سی کا نام ہے مسٹر اینڈ مسز تھوڑا سا اور اس میں ٹیلی ویژن کی دو بڑی پہچان، علی سفینہ اور ہبہ بخاری، جلوہ گر ہو رہے ہیں۔
یہ مہم برائٹو کی اب تک کی سب سے پرجوش برانڈ کمیونیکیشن کوششوں میں سے ایک ہے۔ عام طور پر پینٹ کے اشتہارات میں ہم تکنیکی باتیں، جیسے کوریج، خشک ہونے کا وقت یا موسم سے بچاؤ جیسی چیزیں سنتے ہیں، لیکن برائٹو نے اس سے ہٹ کر ایک ایسا طریقہ اپنایا ہے جو مزاح اور گھریلو کامیڈی کو استعمال کرتا ہے۔ اس سے پینٹ کے بارے میں بات کم اور ہمارے اپنے گھروں کی کہانی زیادہ لگتی ہے!
تھوڑا سا پرفیکشن کی کہانی
ڈی وی سی کے دل میں دو ایسے کردار ہیں جو ایک مزاحیہ عادت کے گرد گھومتے ہیں: کبھی مکمل مطمئن نہ ہونا۔ علی سفینہ مسٹر تھوڑا سا بنے ہیں، ایک خود ساختہ پرفیکشنسٹ جو ہر چیز کو تھوڑا سا بہتر، سیدھا، تیز یا کسی نہ کسی طرح بہتر بنانے پر زور دیتا ہے۔ ہبہ بخاری مسز تھوڑا سا کا کردار ادا کر رہی ہیں، جو اس رویے کا آئینہ ہیں اور اپنی چھوٹی موٹی خامیوں کی فہرست بتاتی رہتی ہیں۔
ان دونوں کی یہ نوک جھونک صرف لکھی ہوئی باتوں پر نہیں، بلکہ ان کے ایکسپریشنز، ٹائمنگ اور کیمسٹری پر مبنی ہے۔ یہ وہی ہلکی پھلکی، کردار پر مبنی کامیڈی ہے جو پاکستانی لوگ اپنے گھروں میں فوراً پہچان لیتے ہیں۔ سچ بتائیں تو کس کے گھر میں ایسا تھوڑا سا والا بندہ نہیں ہوتا؟
بیٹر نہیں، پرفیکٹ ہے!
کہانی میں موڑ تب آتا ہے جب یہ جوڑا برائٹو پینٹس کی دکان میں کچھ مختلف اور بہتر کی تلاش میں پہنچتا ہے۔ اپنی عادت کے مطابق، مسٹر تھوڑا سا تو شیڈ کارڈ اور پینٹ کے ڈبے کے سامنے بھی ہچکچاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید اس سے بھی کچھ بہتر موجود ہو۔
اور پھر مسز تھوڑا سا وہ جملہ بولتی ہیں جو اس پوری مہم کا مرکز ہے: "بیٹر نہیں، پرفیکٹ ہے!" وہ انہیں یاد دلاتی ہیں، اور ہمیں بھی، کہ برائٹو پینٹس پاکستان کی پہلی ملٹی نیشنل پینٹ کمپنی ہے، جو 30 سے زیادہ ممالک میں دستیاب ہے، اور ان کے خاندان نے 50 سال سے اس برانڈ پر بھروسہ کیا ہے۔ یہ سن کر، مسٹر تھوڑا سا آخر کار مان جاتے ہیں کہ یہی چاہیے۔
یہ ایک سادہ سی بات چیت لگتی ہے، لیکن اس میں بہت کام کیا گیا ہے۔ ایک منٹ سے بھی کم وقت میں، ایک ایسا جوڑا جو کبھی کسی چیز پر مکمل مطمئن نہیں ہوتا، وہ برائٹو پر فوراً اور خوشی خوشی راضی ہو جاتا ہے۔
مذاق کے پیچھے مضبوط حقیقت
اس مہم کو جو چیز خاص بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مزاح کے پیچھے ٹھوس حقیقت ہے۔ برائٹو پینٹس صرف مختلف ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہی؛ ان کے پاس اسے ثابت کرنے کے لیے مضبوط بنیاد ہے۔ کمپنی پاکستان اور متحدہ عرب امارات (راس الخیمہ) دونوں جگہوں پر مینوفیکچرنگ پلانٹس چلا رہی ہے، اور اس کی مصنوعات دنیا کے 30 سے زیادہ ممالک میں فروخت ہوتی ہیں۔ پینٹ سیکٹر میں کسی پاکستانی مینوفیکچرنگ برانڈ کے لیے یہ ایک نایاب کامیابی ہے۔
علی سفینہ اور ہبہ بخاری کی کاسٹنگ سے اس مہم کی کشش میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ دونوں اداکار پاکستانی ٹیلی ویژن کے جانے مانے نام ہیں، جو اپنی فطری، حقیقی پرفارمنس کے لیے مشہور ہیں۔ یہ ایسے کرداروں کے لیے بہترین انتخاب ہیں جہاں ڈرامے بازی کی بجائے کیمسٹری پر انحصار کیا گیا ہے۔ ان کی سکرین پر چلنے والی یہ نوک جھونک، پرفیکشن کے جنون میں مبتلا جوڑے کی ڈائنامکس، برانڈ کے پیغام کو بغیر کسی زور زبردستی کے پہنچاتی ہے۔
مسٹر اینڈ مسز تھوڑا سا ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب پاکستانی صارفین مصنوعی، مثالی اشتہارات سے زیادہ محتاط ہو گئے ہیں جو حقیقی زندگی سے کٹے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ مزاح کو کارپوریٹ پیغام پر ترجیح دے کر، برائٹو پینٹس اس بات پر شرط لگا رہی ہے کہ حقیقت سے قربت پرفیکشن سے بہتر بکتی ہے – اور یہ اپروچ خود اس مہم کی تھیم کا آئینہ دار ہے۔ برائٹو کا یہ نیا ڈی وی سی برانڈ کو صرف ایک پینٹ کمپنی سے کہیں زیادہ پیش کرتا ہے، بلکہ یہ اسے ایک پاکستانی کامیابی کی کہانی کے طور پر سامنے لاتا ہے۔ کیا اس کہانی کو سن کر آپ کو بھی اپنے گھر کے لیے برائٹو پینٹ کا "تھوڑا سا" خیال آیا؟