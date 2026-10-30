عسرہ عائشہ نے 60-70 رشتے ٹھکرائے اور پھر زیب خان کو جیون ساتھی چُنا!
پاکستانی ماڈل اور تاماشا سیزن 5 کی رنر اپ عسرہ عائشہ نے مبینہ طور پر 60 سے 70 شادی کے رشتے مسترد کیے، اس سے پہلے کہ انہوں نے اپنے ساتھی کنٹیسٹنٹ زیب خان سے شادی کی۔ یہ بات سامنے آنے کے بعد ہر کوئی دنگ رہ گیا ہے کہ اتنے رشتے ٹھکرانے کے بعد، آخر انہوں نے ایک ریئلٹی شو میں ملنے والے شخص سے ہی شادی کیوں کی؟
تاماشا سیزن 5 میں حصہ لینے کے فوراً بعد، اس جوڑے نے ایک سادہ سی نکاح کی تقریب سے اپنے فینز کو سرپرائز دیا، اور اپنی آن سکرین دوستی کو ایک حقیقی تعلق میں بدل دیا۔
60-70 رشتے مسترد، وجہ کیا تھی؟
فوشیا میگزین کو دیے گئے ایک انٹرویو میں، عسرہ نے بتایا کہ انہیں کئی سالوں میں شادی کی ڈھیروں پیشکشیں ملیں، انہوں نے اپنی حدود کا خیال رکھا اور جیون ساتھی چننے میں کن خصوصیات کو ترجیح دی۔ رپورٹوں کے مطابق، ان پیشکشوں میں دوستوں، ایک کزن، اور کچھ پہلے سے شادی شدہ مردوں کی طرف سے بھی رشتے شامل تھے۔
ایک حیران کن پیشکش ایک امیر سیاستدان کی طرف سے آئی تھی، جس نے مبینہ طور پر لگژری گاڑیاں اور کریڈٹ کارڈز کی پیشکش بھی کی تھی۔ لیکن مادی دولت عسرہ کو کسی نامناسب رشتے کے لیے قائل نہ کر سکی۔ ماڈل نے ہمیشہ اپنے کیریئر کو ترجیح دی اور اپنی ذاتی حدود پر قائم رہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ وہ کسی ایسے مرد سے شادی نہیں کرنا چاہتیں جو پہلے سے شادی شدہ ہو۔ ان کے لیے رشتے کی تعداد یا اس کے ساتھ جڑے مالی فائدے اہم نہیں تھے۔
"تاماشا" ہاؤس میں دلوں کا جوڑ
عسرہ عائشہ اور زیب خان کا تعلق تاماشا سیزن 5 میں مقابلہ کرنے کے دوران پروان چڑھا۔ ریئلٹی شو کے اس غیر معمولی ماحول میں، جہاں جذبات، دوستیاں اور اختلافات مسلسل کیمرے کی نظر میں تھے، ان کی بانڈنگ مضبوط ہوئی۔ شروع میں، عسرہ ایک مضبوط، صاف گو اور آزادانہ کھیل کھیلنے والی لڑکی کے طور پر نظر آئیں۔ لیکن زیب کے ساتھ ان کی بات چیت سے ان کا ایک نرم پہلو بھی سامنے آیا، جسے ناظرین نے آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کیا۔
رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب زیب ہاؤس کے اندر بیمار ہوئے تو ان کا رشتہ مزید گہرا ہو گیا۔ عسرہ نے مبینہ طور پر انہیں پانی پلایا اور ان کا خیال رکھا، جو شو کے مسابقتی ماحول سے ہٹ کر ایک خاص قسم کی فکر ظاہر کرتا تھا۔ اس واقعے نے ان کے ایک دوسرے کے بارے میں نظریات کو بدلنے میں مدد کی۔ چھوٹے چھوٹے اشاروں، باہمی سمجھ بوجھ اور ایک ہی جگہ پر رہنے کی جذباتی شدت کے ذریعے ان کا تعلق مضبوط ہوا۔
عسرہ کے انٹرویو کے بارے میں رپورٹوں میں ایک بہت ہی ذاتی تفصیل یہ بھی ہے کہ انہیں زیب میں جو تحفظ کا احساس ملا، وہ ان کے لیے بہت قیمتی تھا۔ عسرہ نے مبینہ طور پر بتایا کہ زیب کا رویہ انہیں اپنے والد کی یاد دلاتا تھا۔ اپنا کیریئر بنانے کے لیے گھر چھوڑنے کے بعد، انہیں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ زیب کی دیکھ بھال کرنے والی اور محافظ فطرت نے انہیں ایک ایسا آرام اور سکون دیا جسے انہوں نے دل سے سراہا۔
نکاح سب کے لیے سرپرائز!
زیب خان کا تاماشا سیزن 5 سے نکلنا ان کے رشتے میں ایک جذباتی موڑ ثابت ہوا۔ عسرہ نے مبینہ طور پر ان کے جانے پر کافی پریشانی محسوس کی، اور ناظرین نے دیکھا کہ اس جدائی نے انہیں کتنا متاثر کیا۔ دوسرے کنٹیسٹنٹس نے بھی ان کے تعلق پر سوال اٹھائے۔ کچھ نے عسرہ کو محتاط رہنے کی وارننگ دی، یہ سوچ کر کہ زیب کی قربت ان کے بارے میں ناظرین کے تاثر پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔
ان شکوک و شبہات کے باوجود، اس جوڑے نے شو چھوڑنے کے بعد بھی اپنا تعلق برقرار رکھا۔ رپورٹوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ زیب نے جانے سے پہلے ساتھی کنٹیسٹنٹ حسن سے عسرہ کی جذباتی صحت کا خیال رکھنے کو کہا تھا۔
عسرہ عائشہ اور زیب خان نے تاماشا سیزن 5 کے فوراً بعد ایک سادہ نکاح کی تقریب میں شادی کر کے اپنے فینز کو حیران کر دیا۔ ان کے اس فیصلے نے سب کی توجہ حاصل کی کیونکہ ریئلٹی ٹیلی ویژن کے رشتے اکثر فلم بندی کے ختم ہونے کے بعد بھی قیاس آرائیوں کا موضوع بنے رہتے ہیں۔ لیکن اس جوڑے نے اپنے تعلق کے بارے میں غیر یقینی کو بڑھانے کے بجائے، شادی کے ذریعے اپنی کمٹمنٹ کو رسمی شکل دی۔
عسرہ کا رپورٹ شدہ تجربہ، جس میں درجنوں شادی کی پیشکشیں شامل ہیں، ناظرین کے دل کو چھو گیا ہے کیونکہ یہ اس مفروضے کو چیلنج کرتا ہے کہ مالی حیثیت مطابقت کی ضمانت دیتی ہے۔ لگژری گاڑیاں، کریڈٹ کارڈز اور دیگر مہنگے تحفے شاید پرکشش لگیں، لیکن وہ خود بخود اعتماد، احترام یا جذباتی تحفظ فراہم نہیں کر سکتے۔ ان کی کہانی بتاتی ہے کہ صحیح رشتہ دونوں پارٹنرز کی مشترکہ اقدار پر منحصر ہوتا ہے، نہ کہ صرف کتنے لوگ دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔
تو، کیا آپ بھی عسرہ کے اس فیصلے سے متفق ہیں کہ مادی چیزوں سے زیادہ رشتوں میں امن اور تحفظ ضروری ہے؟