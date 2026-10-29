پاکستانی فنکاروں کا اردن میں فلسطینیوں کے لیے دل چھو لینے والا اقدام، مداحوں کی جانب سے خوب پذیرائی
معروف پاکستانی فنکاروں کے ایک وفد نے اردن کا دورہ کیا اور بے گھر فلسطینی خاندانوں کو امداد فراہم کی۔ یہ ایک نہایت مثبت قدم تھا جس نے سب کا دل جیت لیا۔ اس فلاحی مشن کا اہتمام ایس کے ٹی ویلفیئر نے کیا تھا۔
اس وفد میں جاوید شیخ، کبرا خان، گوہر رشید، احمد علی اکبر، نبیل، صبا حمید، خالد انعم، علی خان، شگفتہ اعجاز اور دیگر فنکار شامل تھے۔ انہوں نے 29 ستمبر سے 3 اکتوبر تک اردن میں وقت گزارا۔ اس دوران فنکاروں نے 500 راشن کے پارسل تقسیم کیے، زخمیوں سے ملاقات کی اور بچوں کے ساتھ پیار بھرا وقت گزارا۔
گروپ نے مختلف فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لیا، جس میں کھانے پینے کی ضروری اشیاء کے راشن بکس پیک کرنا اور پھر انہیں اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرنا شامل تھا۔ یہ راشن غزہ کے 500 سے زائد مہاجر خاندانوں تک پہنچایا گیا، جن کے بچے جنگ کے دوران زخمی ہوئے یا کینسر، دل کی بیماریوں اور دیگر سنگین طبی حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ سامان ہسپتالوں اور ان کی عارضی رہائش گاہوں تک پہنچایا گیا۔
ایس کے ٹی ویلفیئر نے کینسر میں مبتلا بچوں کے ساتھ فنکاروں کی ایک ملاقات کا بھی اہتمام کیا۔ اس ملاقات میں بچوں کے لیے کھیل، مختلف سرگرمیاں اور گرم کھانے کا انتظام کیا گیا۔ فنکاروں نے بچوں اور ان کے خاندانوں کی باتیں سنی، انہیں تسلی دی اور غزہ کے متاثرین کے ساتھ اپنی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔
سوشل میڈیا پر صارفین احمد علی اکبر، کبرا خان، جاوید شیخ اور دیگر سرکردہ فنکاروں کے اس خوبصورت اقدام کی خوب تعریف کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس عمل کو فروغ دینا چاہیے تاکہ دوسرے فنکار بھی اس سے سبق سیکھیں اور اردن جیسے ممالک میں بے گھر فلسطینیوں کی مدد میں اپنا کردار ادا کریں۔