عمران عباس کو ڈراموں سے بریک؟ اب بلڈنگیں بنائیں گے!
پاکستانیوں کے دلوں پر راج کرنے والے، ہینڈسم اداکار عمران عباس نے اپنی مداحوں کو شاک میں ڈال دیا ہے! انہوں نے حالیہ انٹرویو میں انکشاف کیا کہ پچھلے دو تین سال سے وہ ٹیلی ویژن ڈراموں کی دنیا سے دور ہو چکے ہیں۔
اچھا تو یہ وجہ تھی ان کی سکرین سے دوری کی! اداکار نے میزبان مشی خان کو فون پر بتایا کہ اب وہ باقاعدہ اداکاری نہیں کر رہے، بلکہ ان کا سارا فوکس رئیل اسٹیٹ اور تعمیراتی کاموں پر ہے۔
اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ خود بھی آرکیٹیکٹ ہیں! تو اب اسلام آباد میں ایک بڑا ٹاور کھڑا کر رہے ہیں، بالکل ایئرپورٹ کے پاس۔ عمران عباس نے بتایا کہ یہ پروجیکٹ تقریباً ڈھائی سال میں مکمل ہو جائے گا۔ یعنی ہیرو صاحب اب ڈراموں کے سیٹ کی بجائے بلڈنگ کے ڈیزائن پر نظر رکھیں گے؟ واہ جی واہ! یہ تو ایک نیا ہی ٹیلنٹ سامنے آیا ہے۔
صرف بزنس نہیں، عمران عباس خدمتِ خلق میں بھی پیش پیش ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ والدین کے انتقال اور اپنی کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، وہ ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جن سے دوسروں کو فائدہ ہو اور آخرت میں بھی اجر ملے۔
تو جناب، اگلی بار اسلام آباد ایئرپورٹ جائیں تو ہو سکتا ہے آپ عمران عباس کا بنایا ہوا ٹاور دیکھ رہے ہوں! کیا یہ ڈرامہ سے زیادہ ہٹ ہو گا؟