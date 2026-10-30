فیشن ویک میں ایمن خان کا گولڈن گاؤن اور زبردست فٹنس: کیا کہنا!
پاکستانی اداکارہ اور سوشل میڈیا انفلوینسر ایمن خان کی فیشن ویک کی نئی تصاویر نے تو سوشل میڈیا پر جیسے دھوم ہی مچا دی ہے۔ ان تصاویر میں ایمن کی فٹنس، ان کا نکھرا انداز اور ان کا اعتماد دیکھ کر مداحوں کی نظریں ان پر جم گئیں اور ہر کوئی تعریفوں کے پُل باندھنے پر مجبور ہو گیا۔ کیا بات ہے اس خوبصورت گولڈن گاؤن کی بھی، جو ان پر خوب جچ رہا تھا۔
خاص طور پر سوشل میڈیا صارفین ان کی شخصیت میں آنے والی تبدیلی سے خاصے متاثر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایمن نے اپنی بیٹی نایمل کو تقریباً ایک سال پہلے جنم دیا تھا، مگر اب وہ پہلے سے زیادہ فٹ اور پہلے سے بھی زیادہ شاندار لگ رہی ہیں۔ یہ جو ان کی نئی اور فریش لُک ہے، اسے سوشل میڈیا پر ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے اور ہر طرف اسی کے چرچے ہیں۔
ایمن خان کے کیریئر پر نظر ڈالیں تو انہوں نے چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر شوبز میں قدم رکھا تھا۔ مختلف ڈراموں میں کام کرنے کے بعد وہ مرکزی کرداروں میں بھی نظر آئیں۔ تاہم، ڈراما سیریل 'بندی' کے بعد سے انہوں نے اداکاری سے بریک لے رکھا ہے۔ اس دوران وہ تین بیٹیوں کی ماں بھی بنیں۔