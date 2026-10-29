ڈاکٹر زی خان اور لیلیٰ کی جھکی جھکی نظر: وائرل ریل نے سوشل میڈیا ہلا دیا!
Tamasha Season 5 سے شہرت حاصل کرنے والے ڈاکٹر زی خان اور لیلیٰ نے اپنی آن لائن کیمسٹری سے مداحوں کو ہکا بکا کر دیا ہے۔ رئیلٹی شو سے شروع ہونے والی ان کی پکی دوستی اب سوشل میڈیا پر بھی دھوم مچا رہی ہے، جہاں وہ اپنی مستیاں شیئر کرتے رہتے ہیں۔
حال ہی میں، اس جوڑی نے انسٹاگرام پر ایک ایسی ریل ڈالی جس نے سب کا دل موہ لیا۔ بالی ووڈ کے مشہور گانے "جھکی جھکی تیری نظر تیری کمال کر گئی" پر پرفارم کرتے ہوئے، دونوں نے سفید رنگ کے میچنگ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر زی خان نے بٹن والی قمیض، پینٹس اور شیروانی جیسا کوٹ پہنا تھا، جبکہ لیلیٰ نے کڑھائی والا غرارہ اور ایک چھوٹی قمیض۔ ان کی ہم آہنگی اور انداز نے دیکھنے والوں کو بہت متاثر کیا، اور اس پرانے گانے میں ایک نئی جان ڈال دی۔
اس ریل پر مداحوں کی طرف سے دلچسپ تبصرے آئے۔ سوشل میڈیا صارفین نے تو مذاق میں یہاں تک کہہ دیا کہ انہیں شادی کر لینی چاہیے! ایک صاحب نے تو ڈاکٹر زی کے لُک کو مائیکل جیکسن سے ہی ملا دیا۔ کچھ لوگوں نے ان کے میک اپ اور لباس پر بات کی، تو کچھ نے لیلیٰ کو چھیڑا کہ وہ ڈاکٹر زی کے بجائے کسی اور، یعنی بابرک کے ساتھ کیوں نہیں آئیں؟ بھلے ہی آراء مختلف تھیں، مگر سب کا مجموعی تاثر خوشی والا تھا، جو دکھاتا ہے کہ اس جوڑی کی کیمسٹری لوگوں کو کتنی پسند ہے۔
Tamasha کے بعد بھی ڈاکٹر زی خان اور لیلیٰ کا یوں نظر آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ مشہور شخصیات کیسے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو استعمال کرکے اپنی مقبولیت برقرار رکھتی ہیں۔ ان کا تفریحی مواد پاکستان کے میڈیا میں ہلکے پھلکے تفریح کا ذریعہ بن رہا ہے، اور یہ بھی دکھا رہا ہے کہ رئیلٹی شوز کس طرح مقبول ثقافت کو متاثر کرتے ہیں۔ بہت سے ناظرین کے لیے، یہ لمحات پرانی یادوں، دوستی اور مشہور شخصیات کے ساتھ جڑنے کا ایک بہترین امتزاج ہیں جو انہیں بہت پسند ہے۔ میڈیا پروفیشنل سدرہ اعجاز کا کہنا تھا، "ان کی دوستی اور مواد واضح طور پر سامعین کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور یہ مزاح اور دلکشی کا ایک ایسا امتزاج ہے جسے مداح سراہتے ہیں۔"