ڈریک کی 40ویں سالگرہ کے 'ٹاپ' لُکس: ریڈ لیدر پینٹس بھی اور 'کرسچن گرل آٹم' پونچو بھی!
کینیڈین ریپر ڈریک نے ہفتے کے روز اپنی 40ویں سالگرہ منائی اور اس موقع پر ان کے اوور-دی-ٹاپ outfits نے سب کو حیران کر دیا۔ ان کے سٹائل سے لگ رہا تھا جیسے وہ کہہ رہے ہوں: 'نیا عشرہ، نیا ڈریک۔'
ڈریک کا انداز اب 'maximalist'، playful اور کبھی کبھی absurd pairings کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ ان کا بڑا براؤن پونچو تو اتنا وائرل ہوا کہ اسے 'کرسچن گرل آٹم' لُک کا نام دیا گیا اور ایک دن سے بھی کم وقت میں ہالووین کاسٹیوم کی Inspiration بن گیا۔
لیکن یہیں بات ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے custom Chrome Hearts faux-fur leopard print jacket پہنا جس پر سرخ کراسز بنے تھے، ساتھ میں ایک flowy سفید ڈریس شرٹ، matching چمکدار سرخ چمڑے کی پینٹس اور burgundy کاؤ بوائے بوٹس بھی۔ اس لُک میں ایک جذباتی ٹچ بھی تھا – انہوں نے اپنے والدین کی تصویر والا ایک custom Anomaly Relic necklace پہنا ہوا تھا جو ان کی سٹائلسٹ جولیٹ شارلٹ نے انہیں گفٹ کیا تھا۔ جولیٹ نے تصدیق کی کہ ڈریک کے تمام برتھ ڈے outfits کے پیچھے وہی ہیں۔
ڈریک کی پارٹی بھی کوئی عام نہیں تھی! خبروں کے مطابق، انہوں نے نیویارک کے Cipriani میں پرائیویٹ پرفارمنس کے لیے Backstreet Boys کو بک کیا اور پارٹی میں اپنے مہمانوں کو ایک ملین ڈالر بھی دیے۔ ڈریک کا انداز ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے کہ یا تو آپ کو پسند آتا ہے یا نہیں، لیکن اس عمر میں ان کا 'kitschy' سٹائل اپنانا تو قابلِ تعریف ہے۔
ویسے، ڈریک نے اپنے 2026 کے تین حصوں پر مشتمل البم کے بعد اگلے سال ٹور کرنے کا اشارہ بھی دیا ہے۔ لگتا ہے یہ ان کے لیے ایک مکمل 'ری برانڈ' کا موقع ہوگا۔ اب بتائیں، آپ کو ڈریک کا یہ 'نیا عشرہ، نیا سٹائل' کیسا لگا؟ زیادہ ہو گیا یا بالکل پرفیکٹ؟