حریم فاروق کی فلم 'مینگو جٹ' کے خلاف 'Paid Negativity' پر اداکارائیں برس پڑیں!
پاکستانی اداکاراؤں درفشاں سلیم اور زارا نور عباس نے حریم فاروق کی فلم "مینگو جٹ" کی کھل کر حمایت کی ہے اور فلم کے خلاف چلائی جانے والی "paid negativity" پر شدید تنقید کی ہے۔ دونوں نے اپنی انسٹاگرام سٹوریز کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور لوگوں سے اپیل کی کہ وہ فلم کو اس کے اپنے دم پر پرکھیں۔
درفشاں نے "paid negativity" کو، جو کہ عوامی رائے کا روپ دھارے ہوئے تھی، "ناگوار" قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کسی بھی فلم پر تنقید کا پورا حق ہے، لیکن کسی کے کام کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا بالکل مختلف بات ہے۔ انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ جو لوگ دوسروں کو نیچے گرا کر اپنا گزارا کرتے ہیں، انہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ درفشاں نے اپنا پیغام فلم دیکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ختم کیا کہ وہ "مینگو جٹ" دیکھیں اور اپنی رائے خود بنائیں۔
زارا نور عباس نے بھی فلم کی محنت کو کم کرنے کی مبینہ کوششوں پر مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ لوگ ایک پروجیکٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیوں کریں گے جبکہ وہ خود یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستانی سنیما جدوجہد کر رہا ہے۔ انہوں نے حریم فاروق کی بھی تعریف کی کہ انہوں نے فلم کو عید یا چھٹیوں کے سیزن کے علاوہ ریلیز کیا اور چھٹیوں کے سامعین کے روایتی فروغ کے بغیر اس کے تھیٹر میں چلنے کو نمایاں کیا۔
اس ساری بحث نے اس وقت زور پکڑا جب ایک مبینہ واٹس ایپ گفتگو کا سکرین شاٹ آن لائن گردش کرنے لگا۔ اس میں ایک پوسٹ کے بارے میں بات ہو رہی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ مینگو جٹ دوسرے ہفتے میں سنیما سکرینز کھو رہی ہے۔ اس گفتگو میں کسی نے مبینہ طور پر پوچھا کہ کیا یہ پوسٹ ادائیگی لے کر کی گئی تھی، اور جواب ہاں میں تھا، جس کے بعد ادائیگی یا بجٹ کا حوالہ دیا گیا۔ حریم پروڈکشنز کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں بھی فلم کے خلاف ادائیگی کے عوض منفی تشہیر کے مبینہ استعمال پر تنقید کی گئی، اس عمل کو غیر اخلاقی قرار دیا گیا اور پاکستان کی فلم انڈسٹری پر اس کے اثرات کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا گیا۔