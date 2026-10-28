زاہد احمد نے نئے ہیروز پر دل کھول کر بات کر دی!
پاکستان کے بڑے اسٹارز میں سے ایک، زاہد احمد، اپنی ورسٹائل اداکاری اور منفرد کرداروں کے انتخاب کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے تھیٹر سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور پھر ڈراموں اور فلموں کی طرف چلے گئے۔ اس سال انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس کے اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ آج کل وہ ڈرامہ 'رتُبہ' میں میر کا کردار ادا کر رہے ہیں، جس میں ان کی موجودگی خاصی پراسرار ہے۔
زاہد احمد ARY Digital کے شو 'بَز' میں مہمان بن کر آئے، جہاں انہوں نے انڈسٹری میں آنے والے نئے، نوجوان اداکاروں کے بارے میں کھل کر بات کی۔ انہوں نے علی رضا اور بلال عباس خان جیسے کئی نئے اداکاروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ زاہد احمد نے انڈسٹری میں شامل ہونے والے نوجوان ٹیلنٹ کی خوب تعریف کی۔
اداکار نے مزید بتایا کہ وہ خود 30 سال کی عمر میں ڈراموں میں آئے تھے اور اس وقت نئے نویلے دولہے جیسے کردار کرتے تھے۔ ایک دہائی سے زیادہ کا وقت گزرنے کے بعد، اب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عمر کے ساتھ انہیں بھی میچور کرداروں کا انتخاب کرنا چاہیے، ایسے کردار جن میں کچھ شیڈز ہوں، اگر وہ انڈسٹری میں لمبا چلنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے وہ نئے ہیروز کو بہت سراہتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈراموں میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کیا آپ بھی زاہد احمد کو نئے ٹیلنٹ کے ساتھ سکرین پر دیکھنے کا انتظار کر رہے ہیں؟