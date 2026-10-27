پاکستانی شارٹ فلم 'دی لاسٹ گلینس' کو 2028 کے آسکر لانگ لسٹ میں جگہ مل گئی!
پاکستان کے فلم ساز کامران فائق کی شارٹ فلم 'دی لاسٹ گلینس' نے 21ویں تاسویر فلم فیسٹیول، سیئٹل میں بہترین شارٹ فلم کا جیوری ایوارڈ اپنے نام کرنے کے بعد باضابطہ طور پر 2028 کے اکیڈمی ایوارڈز کی لانگ لسٹ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ یہ فیسٹیول 13 سے 18 اکتوبر (2026) تک چلا تھا۔
لانگ لسٹ میں شامل ہونے کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے، فائق نے کہا، "ہزاروں شارٹ فلموں میں سے، میرا خیال ہے، صرف 200 کوالیفائی کرتی ہیں۔" انہوں نے مزید بتایا کہ اگلے سال، وہ آسکرز کی دوڑ میں شامل ہوں گے۔ فائق نے واضح کیا کہ یہ نامزدگی نہیں، بلکہ کوالیفائی کرنے کی بات ہے۔
یہ فلم ایک ایسے خاندان کی کہانی ہے جو تشدد سے بچنے کے لیے رات کے اندھیرے میں اپنا گاؤں چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ اس میں عدنان شاہ ٹیپو، عریج ایوب اور فہد ہاشمی جیسے ستارے شامل ہیں۔ اسے فائق نے لکھا، پروڈیوس کیا اور ڈائریکٹ کیا ہے، جبکہ عمر پیرزادہ پروڈیوسر اور خالد سعید خان ایگزیکٹو پروڈیوسر کے طور پر شامل ہیں۔ مائیک میکنامارا اور ارمینہ رانا خان شریک پروڈیوسر ہیں۔
اکیڈمی ایوارڈز کی لانگ لسٹ میں جگہ پانا اس فلم کی کئی کامیابیوں میں سے صرف ایک ہے۔ اس نے کینیڈا میں ہونے والے موزیک انٹرنیشنل ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول میں بھی بہترین بین الاقوامی شارٹ فلم کا ایوارڈ جیتا ہے۔ فائق نے جمعرات کو اپنی انسٹاگرام سٹوری میں یہ اعلان بھی کیا کہ کہ فلم لاس اینجلس میں ہونے والے ایشین ورلڈ فلم فیسٹیول کے شارٹ فلم پروگرام کے لیے 50 سے زیادہ ایشیائی ممالک کی فلموں میں سے صرف آٹھ فائنلسٹ میں سے ایک کے طور پر منتخب ہوئی ہے۔
یار، یہ پاکستانی فلم میکر واقعی ہر مشکل کے خلاف لڑ رہے ہیں اور دنیا کے بہترین کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ فائق نے بالکل یہی کر دکھایا ہے۔ آسکر کی دوڑ لمبی ہے اور کچھ بھی گارنٹی نہیں، لیکن ایک پاکستانی شارٹ فلم کا لانگ لسٹ میں ہونا تو سیلیبریٹ کرنے والی بات ہے نا؟