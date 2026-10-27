رومیسا خان نے 'دارِ نجات' میں ہمنہ کا دکھ ایسے دکھایا کہ دل پگھل گئے!
رومیسا خان نے ڈرامہ 'دارِ نجات' میں ہمنہ کے کردار کو اتنی خوبصورتی سے نبھایا ہے کہ ہر طرف سے داد سمیٹ رہی ہیں۔ مداح خصوصاً ان کی اس اداکاری کی تعریف کر رہے ہیں جس میں انہوں نے ہمنہ کے درد اور کمزوری کو بڑی گہرائی سے دکھایا ہے۔
سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں تو ایک صارف نے یہاں تک لکھ ڈالا کہ ہمنہ کی حالت دیکھ کر ان کا دل بھاری ہو گیا اور انہیں زریاب کی یاد آ گئی، جو قسمت سے زامل جیسے مرد سے شادی سے پہلے ہی جان چھڑا سکی تھی۔
اسی پوسٹ میں ان خواتین کے بارے میں بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے جو ایسے مردوں کے ساتھ تعلقات میں پھنس جاتی ہیں جن کا ظاہری مذہبی اور باوقار روپ ان کی ایک مختلف اور بری حقیقت چھپاتا ہے۔
رومیسا کی اداکاری کو مداحوں نے پھر سے سراہا اور کہا کہ انہوں نے ہمنہ کے کریکٹر کے دکھ کو سکرین پر لانے کا کام بہترین طریقے سے کیا ہے۔ ہم مانتے ہیں، رومیسا نے یہ کردار ایسے پکڑا ہے کہ ہر کوئی ہمنہ کے ساتھ ہر درد محسوس کر رہا ہے۔ یہ ردعمل صاف دکھا رہا ہے کہ اس کردار کی صورتحال نے ناظرین کو کس طرح متاثر کیا ہے، خاص طور پر ایک مشکل رشتے میں پھنس جانے کے جذباتی کرب کو جس طرح دکھایا گیا، اس نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔
ویسے تو رومیسا خان نے اپنی پہچان سوشل میڈیا پر مزاحیہ ویڈیوز سے بنائی تھی، ۔ پھر انہوں نے ٹی وی اور فلم انڈسٹری میں قدم رکھا۔ ان کا پہلا ڈرامہ 'ماسٹرز' 2020 میں آیا، اس کے بعد وہ 'پریستان'، 'چاند تارا' اور 'حادثہ' جیسے پروجیکٹس میں نظر آئیں۔ 2023 میں انہوں نے فلم 'جون' سے اپنا فلمی ڈیبیو بھی کیا۔ مرحوم کامیڈین اور سٹیج پرفارمر تنویر اختر خان کی بیٹی ہونے کے ناطے، رومیسا نے مختلف کرداروں کے ذریعے اپنی اداکاری کی قابلیت کو مزید بڑھایا ہے۔
بتائیں، آپ کو رومیسا خان کی اداکاری کیسی لگی، کیا آپ کا بھی دل ہمنہ کے لیے دکھا؟