صاحبہ رمبو کا بیٹے کو نیپوٹزم پر صاف کڑک جواب!
ہماری فلم سٹار صاحبہ رمبو نے اپنے بیٹے احسن افضل خان کے کیریئر میں نیپوٹزم کے بارے میں ایسی بات کہہ دی ہے جو شاید ہر سٹار کڈ کو سننی چاہیے۔ ایک پوڈکاسٹ میں صاحبہ نے بتایا کہ انہوں نے احسن کو صاف بتا دیا ہے کہ وہ انڈسٹری میں چاہے کتنا ہی بڑا نام بنا لے، اس کی کامیابی ہمیشہ اس کے والدین سے ہی جوڑی جائے گی۔ اب اس کو چاہے آپ نصیحت کہیں یا حقیقت کا آئینہ دکھانا، بات تو سو فیصد سچ ہے۔
ویسے تو صاحبہ خود ایک فلمی فیملی سے ہیں، اور ان کے شوہر اور بیٹے بھی اداکاری کے میدان میں ہیں۔ فیملی کا ہر فرد ڈراموں میں نظر آ رہا ہے۔ صاحبہ نے خود بھی کافی عرصے بعد ٹی وی ڈراموں میں واپسی کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اپنے بیٹے کے کیریئر کی خاطر وہ لوگ کراچی منتقل ہوئے ہیں۔ فلموں میں تو ان کا بڑا نام تھا، مگر ڈراموں میں ابھی انہیں بھی اپنے پاؤں جمانے کی کوشش کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ کراچی کے پروڈیوسرز سے ان کی کوئی خاص دوستی نہیں ہے۔
صاحبہ کا کہنا ہے کہ احسن کو ہر موقع کے لیے خود محنت کرنی پڑتی ہے، مگر لوگ ہمیشہ اس کے معاملے میں نیپوٹزم کو ہی دیکھیں گے۔ اب جب والدین خود ہی یہ بات کہہ رہے ہوں، تو باہر والوں سے گلہ کیسا؟
آپ کا کیا خیال ہے، کیا سٹار کڈز کو یہ بات قبول کر لینی چاہیے یا اور زیادہ محنت سے ثابت کرنا چاہیے؟