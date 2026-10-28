عید الاضحیٰ پر فلموں کا دھماکہ: کون سی فلم چھا گئی؟
عید الاضحیٰ کے موقع پر پاکستانی سنیما میں فلم بینوں کے لیے فلموں کا ایک بھرپور مینو تیار تھا۔ اس سال عید الفطر پر بھی فلموں کی عمدہ فہرست ریلیز ہو چکی تھی۔ یہ تھے بلاک بسٹر بننے کی امید رکھنے والی "لندن نہیں جاؤں گا"، فہد مصطفیٰ کی زبردست ایکشن فلم "قائد اعظم زندہ باد" اور ہنسی کا طوفان برپا کرنے والی ہارر کامیڈی "لفنگے"۔ ان فلموں میں ہمیں اپنے فیورٹ ٹی وی سٹارز کو بڑے پردے پر دیکھنے کا موقع ملا، جن میں ہمایوں سعید، مہوش حیات، فہد مصطفیٰ، ماہرہ خان اور نازش جہانگیر جیسی بڑی ہستیاں شامل تھیں۔ نازش جہانگیر نے تو "لفنگے" کے ساتھ اپنی سلور سکرین پر ڈیبیو بھی کر ڈالی۔
ہدایتکار ندیم بیگ کی اس فلم کے ٹریلر نے اکیلے ہی 1.6 ملین سے زیادہ ویوز اکٹھے کر لیے تھے، ۔ اس فلم میں مہوش حیات اور ہمایوں سعید کی جوڑی مرکزی کرداروں میں ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ کبرٰی خان، گوہر رشید، صبا حمید، واصف چوہدری، عفت عمر، مہر بانو، آصف رضا میر اور سہیل احمد بھی شامل تھے۔ یہ پنجابی فِلک، ہٹ "پنجاب نہیں جاؤں گی" کا سیکوئل تھی اور اس کا سکرپٹ ایک بار پھر قمر صاحب نے لکھا ہے۔ اے آر وائی فلمز اور سکس سگما پلس کے بینر تلے بننے والی اس فلم میں ہمایوں سعید کے مکے، جذباتی اور رومانی ڈرامہ اور بڑے بڑے سیٹس شامل ہیں۔
اب بات کرتے ہیں "قائد اعظم زندہ باد" کی، اس فلم میں پہلی بار ماہرہ خان اور فہد مصطفیٰ ایک ساتھ سکرین پر نظر آئیں گے۔ ٹریلر میں زبردست ایکشن سیکوینسز دکھائے گئے ہیں۔ ماہرہ خان کو سکرین پر دیکھنا تو ہمیشہ ہی ایک ٹریٹ ہوتا ہے، لیکن فہد مصطفیٰ نے ایک پولیس افسر کے طور پر جو ایکشن سینز کیے، وہ ہمیں کہیں نہ کہیں بالی ووڈ کی مشہور فلم "دبنگ" کی یاد دلا گئے۔ ٹریلر ایک مکمل انٹرٹینمنٹ پیکیج کا وعدہ کرتا ہے۔ تجربہ کار اداکار جاوید شیخ بھی اس میں مزاحیہ کردار میں نظر آئے، جنہوں نے مزاحیہ کردار ادا کیا۔
آخر میں تھی ہنسی کے ساتھ ڈرانے والی "لفنگے"۔ یہ ہارر کامیڈی فلم اپنی انسمبل کاسٹ کی وجہ سے کافی چرچے میں رہی، جس میں سمیع خان، سلیم معراج، مبین گبول اور مانی خان جیسے بہترین اداکار مرکزی کرداروں میں تھے۔ فلم کی لیڈنگ لیڈی کا کردار ہماری حسین و جمیل نازش جہانگیر نے نبھایا، جنہوں نے اس فلم کے ساتھ اپنی سلور سکرین پر شاندار ڈیبیو کیا۔ طارق رند کی پروڈکشن میں، الوفیق سٹوڈیوز کے بینر تلے بننے والی یہ فلم عبد الخالق خان نے لکھی اور ڈائریکٹ کی۔ اگر آپ کو ہارر اور کامیڈی کا مکسچر پسند ہے، تو یہ فلم تو پھر آپ ہی کے لیے تھی!
تو بتائیں، اس عید پر کون سی فلم نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا، اور کس فلم کا سکرین پلے تھا سب سے جاندار؟