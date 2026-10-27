اہسن خان اور ثانیہ سعید نے ہٹ ڈرامہ "آپ کی عزت" کا او ایس ٹی گایا، فینز ہوئے دیوانے!
اہسن خان اور ثانیہ سعید نے ہٹ ڈرامہ "آپ کی عزت" کا او ایس ٹی گایا، اور بھئی، مداح تو بس دیوانے ہوئے جا رہے ہیں!
Hum TV کا یہ ڈرامہ سیریز بلاک بسٹر ہٹ رہا تھا، جس نے پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا، نیپال اور بنگلہ دیش میں بھی خوب شہرت سمیٹی۔ عمیرہ احمد نے اسے لکھا تھا، سیفی حسن نے ڈائریکٹ کیا اور مومنہ درید نے پروڈیوس کیا تھا۔ ایک امیر شوہر تابش کی بے وفائی کے بعد اس کی بیوی بینا کی بے وفائی کی کہانی دکھائی گئی تھی، اور اس کا خوشگوار انجام بھی سب نے بہت پسند کیا۔
اہسن خان اور ثانیہ سعید کو اسٹیج پر دیکھ کر فینز کی تو عید ہی ہو گئی! اہسن خان کی گائیکی کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سنگنگ اسکلز بھی ایکٹنگ جیسی کمال کی ہیں۔ یعنی یہ بندہ تو ایکٹنگ اور سنگنگ دونوں میں چھایا ہوا ہے! انڈین مداحوں نے بھی دونوں کو خوب پیار دیا، کمنٹس سیکشن میں دلوں کی بارش ہو گئی۔ لگتا ہے اب اہسن کو ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ گائیکی میں بھی باقاعدہ ہاتھ آزمانا چاہیے، کیا کہتے ہو؟