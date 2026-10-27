راجب بٹ کی ڈاؤری کیس میں بڑا جھٹکا!
معروف پاکستانی یوٹیوبر راجب بٹ، جو فیملی وِلاگز سے مشہور ہوئے تھے، اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ کے ساتھ ازدواجی تنازع کی وجہ سے ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئے ہیں۔ ان دونوں کی علیحدگی، بالخصوص بیٹے کی پیدائش کے بعد، ایک ہاٹ ٹاپک بن چکی ہے۔
ایمان فاطمہ کے وکیلوں کے مطابق، راجب نے انہیں طلاق کے نوٹس بھیجے ہیں، حالانانکہ ایمان اپنے بچے کی خاطر صلح کرنے کی کوششیں کر رہی تھیں۔ وکیلوں نے بتایا کہ ایمان نے بیٹے کیوان کی سالگرہ میں راجب کی شرکت کے موقع پر شادی بچانے کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی، لیکن اس کے بعد معاملہ ٹل گیا اور پھر طلاق کا نوٹس بھیج دیا گیا۔
اس کے جواب میں، ایمان نے قانونی کارروائی کرتے ہوئے مالی اخراجات اور اپنے جہیز کی واپسی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ان کے وکیلوں کا دعویٰ ہے کہ یہ معاملہ 21 لاکھ روپے مالیت کے الیکٹرانک سامان اور زیورات کا ہے جو ایمان کے گھر والوں نے دیا تھا، ساتھ ہی سسرال سے ملے 67 لاکھ روپے کے سونے کے زیورات بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، پچھلے دو سال کی مینٹیننس کے لیے بھی 24 لاکھ روپے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔
بھئی، یہ تو سچ میں ایک بڑی رقم ہے! ان رقموں کا مجموعہ، جو سرخی میں 1.12 کروڑ روپے بتایا گیا ہے، ایمان فاطمہ کی لیگل ٹیم کے دعوؤں کا حصہ ہے۔ ایمان فاطمہ کی لیگل ٹیم کی طرف سے یہ دعوے اور اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں، جن کی آزادانہ تصدیق ابھی نہیں ہو سکی ہے۔
اب دیکھیں یہ 'کیس' کس موڑ پر آتا ہے، کیونکہ معاملہ تو کافی ہائی وولٹیج ہو گیا ہے، کیا کہتے ہو؟