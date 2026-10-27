ایمان خان نے لاہم فیشن ویک میں گولڈن انٹری دے کر سب کو حیران کر دیا!
پاکستان کی مقبول اداکارہ اور سوشل میڈیا انفلوئنسر ایمان خان نے لاہم فیشن ویک میں اپنی شاندار اپیئرنس سے ایک بار پھر سب کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ گولڈن گاؤن میں ملبوس، وہ نہ صرف خوبصورت لگ رہی تھیں بلکہ ان کی قابلِ ذکر ٹرانسفارمیشن نے بھی فینز کو کافی متاثر کیا ہے۔ ان کی اپیئرنس جلد ہی ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی۔ خاص طور پر وہ فینز جو چائلڈ ایکٹریس کے طور پر ان کا سفر دیکھتے آ رہے ہیں، ان میں یہ لُک موضوعِ گفتگو بنی۔
ایمان کا سفر: چائلڈ سٹار سے سٹائل آئیکون تک
ایمان خان کا پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے کئی سالوں کا ناطہ ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں اپنا اداکاری کا سفر شروع کیا اور پھر ڈراموں میں اپنی پرفارمنس سے خود کو منوایا۔ ان کی نیچرل چارم اور ایکسپریسو اداکاری نے جلد ہی انہیں لوگوں کے دلوں میں ایک خاص جگہ دلوا دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ، ایمان نے کئی ہٹ ڈراموں میں کام کیا اور سپورٹنگ رولز سے لیڈنگ رولز تک کا سفر کامیابی سے طے کیا۔ اس دوران انہوں نے اپنی ایک مضبوط فین بیس بھی بنائی اور انڈسٹری کی پہچانی جانے والی نوجوان اداکاراؤں میں شامل ہو گئیں۔
لیکن ڈرامہ سیریل 'باندی' کے بعد ان کے پروفیشنل سفر نے ایک نئی موڑ لی۔ اس کے بعد ایمان نے اداکاری سے ایک بریک لے کر اپنی ذاتی زندگی اور فیملی پر توجہ دی۔ بھلے ہی وہ ٹی وی سکرینز سے دور رہیں، مگر سوشل میڈیا پر ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ فینز ان کی تازہ تصاویر، فیملی مومنٹس، فیشن چوائسز اور لائف سٹائل اپڈیٹس کو باقاعدگی سے فالو کرتے رہتے ہیں۔
پرسنل لائف اور مدرہوڈ کا گلیمرس انداز
ایمان خان کی پرسنل لائف بھی ہمیشہ ان کے ایڈمائرز کی دلچسپی کا مرکز رہی ہے۔ ساتھی اداکار منیب بٹ سے شادی کے بعد انہوں نے مدرہوڈ کو اپنایا اور اپنے گھر کو تین پیاری بیٹیوں سے بھر دیا۔ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی نایمل کی پیدائش کو تقریباً ایک سال ہو چکا ہے۔ ایمان اکثر اپنی فیملی لائف کی جھلکیاں اپنے فالوورز کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہیں۔
لاہم فیشن ویک میں ان کی یہ تازہ ترین اپیئرنس خاص طور پر اس لیے توجہ کا مرکز بنی کیونکہ جس خود اعتمادی سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک گلیمرس آؤٹ فٹ میں کیری کیا۔ وہ شاندار گولڈن گاؤن میں واقعی خوبصورت اور نفیس لگ رہی تھیں۔ اس آؤٹ فٹ نے ان کے فیشن سینس کو مزید اجاگر کیا اور انہیں ایونٹ میں ایک دلکش اور نمایاں شخصیت بنا دیا۔
گولڈن گاؤن اور پراعتماد انداز
یقیناً، یہ لُک اس بات کا ثبوت تھا کہ ایمان فیشن کے ذریعے بھی ایک مضبوط سٹیٹمنٹ دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ گولڈن آؤٹ فٹس کو اکثر لگژری اور گلیمر سے جوڑا جاتا ہے، اور ایمان کی یہ چوائس ایک بڑے فیشن ایونٹ کی خوبصورتی کو ظاہر کر رہی تھی۔ اپنی سٹائلڈ اپیئرنس اور پراعتماد انداز کے ساتھ، وہ ایونٹ میں موجود باقی سلیبریٹیز کے درمیان بھی منفرد نظر آئیں۔
سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی نایمل کی پیدائش کے تقریباً ایک سال بعد بھی انہیں اتنا گلیمرس اور پراعتماد دیکھ کر فینز حیران رہ گئے۔ ماں بننے کے بعد آنے والی بڑی تبدیلیوں کے باوجود ان کا یہ انداز واقعی قابلِ تعریف ہے۔ ان کی یہ اپیئرنس ان کی ٹرانسفارمیشن اور اداکاری سے دور ہونے کے باوجود ان کی عوامی موجودگی کو برقرار رکھنے کے انداز پر ایک نئی بحث چھیڑ گئی ہے۔
ایمان کا یہ سفر ایک ایسی سلیبریٹی کے لیے زندگی کے ایک مختلف مرحلے کی عکاسی کرتا ہے جو کبھی ٹی وی پروجیکٹس پر کافی وقت گزارتی تھیں۔ بھلے ہی وہ اب ڈراموں میں باقاعدگی سے نظر نہیں آتیں، لیکن جب بھی وہ عوامی سطح پر نظر آتی ہیں، سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان کی مقبولیت نے بھی انہیں اداکاری کے بریک کے دوران فینز سے جڑے رہنے میں مدد دی ہے۔ بہت سے ایڈمائرز کے لیے، ایمان کا یہ تازہ ترین لُک ایک یاد دہانی تھا کہ پاکستان کی انٹرٹینمنٹ اور فیشن سرکلز میں ان کی موجودگی اب بھی بہت مضبوط ہے۔ لاہم فیشن ویک میں ان کی گلیمرس اپیئرنس نے ایک بار پھر انہیں لائم لائٹ میں لا دیا ہے، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ وہ نئے اداکاری کے پروجیکٹس کے بغیر بھی عوامی توجہ حاصل کر سکتی ہیں۔
اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ وہ ٹی وی پر واپس آتی ہیں یا اپنی فیملی اور سوشل میڈیا کیریئر پر فوکس کرتی رہتی ہیں، ایمان خان پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا ایک جانا پہچانا اور بہت فالو کیا جانے والا نام ہیں۔ ان کی یہ تازہ اپیئرنس نے فینز کو یقیناً ان کے سٹائل، کانفیڈنس اور بدلتے ہوئے پبلک امیج کے بارے میں بات کرنے کی ایک اور وجہ دے دی ہے۔