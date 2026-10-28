علی عباس ظفر کی فلم 'بے پرواہ' کی شوٹنگ مکمل، کہتے ہیں: 'YRF واپس آ کر گھر جیسا لگا!'
فلم ساز علی عباس ظفر نے اپنے نئے پروجیکٹ 'بے پرواہ' کی شوٹنگ مکمل کر لی ہے، جو کہ ایک رومانٹک ایکشن ڈراما ہے۔ اس فلم میں اہان پانڈے اور شرواری مرکزی کرداروں میں ہیں۔ ظفر نے یہ خبر سوشل میڈیا پر ایک پردے کے پیچھے کی ویڈیو شیئر کر کے دی، جس میں پنجاب میں فلم کے سیٹس کی تصاویر شامل تھیں۔
اپنی انسٹاگرام پوسٹ میں، ظفر نے فلم بنانے کے تجربے اور یش راج فلمز (YRF) میں واپسی کے بارے میں بات کی، جہاں انہوں نے پہلے 'سلطان' اور 'ٹائیگر زندہ ہے' ڈائریکٹ کی تھیں۔ انہوں نے لکھا، پنجاب میں BEPARWAH کی شوٹنگ مکمل ہوگئی ہے، یہ ایک ناقابل یقین جذباتی سفر رہا ہے، @yrf کے لیے ڈائریکٹ کرنے کے لیے واپس آنا گھر واپس آنے جیسا ہے ❤️۔ فلم کی پوری کاسٹ اور عملے کا شکریہ، تھیٹرز میں یہ لانے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ رب راکھا۔
فلم میں اہان کے ساتھ کام کرنے والی شرواری نے بھی اس پوسٹ پر تبصرہ کیا، "سر! ♥️🧿🥹🤞🏻"
'بے پرواہ' پہلی بار اہان پانڈے اور شرواری کو ایک ساتھ لے کر آ رہی ہے۔ 'سیارہ' کے بعد اہان کو توجہ ملی، اور یہ فلم ان کا ایک اور پروجیکٹ ہے۔ جبکہ شرواری بھی مختلف نوعیت کے پروجیکٹس کے ساتھ اپنی فلمی دنیا میں جگہ بنا رہی ہیں۔
YRF نے فلم کا ٹائٹل ایک ٹیزر پوسٹر کے ساتھ اناؤنس کیا تھا، جس میں اس کی ریلیز کی تاریخ بھی بتائی گئی تھی۔ آدتیہ چوپڑا کی پروڈکشن اور ظفر کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ رومانٹک ایکشن ڈراما فلم 26 مارچ 2027 کو دنیا بھر کے سنیما گھروں میں ریلیز ہوگی۔
ظفر کی YRF کے ساتھ طویل رفاقت رہی ہے، جس میں سلمان خان کی 'سلطان' اور سلمان خان اور کترینہ کیف کے ساتھ 'ٹائیگر زندہ ہے' شامل ہیں۔ 'بے پرواہ' کے ساتھ وہ پروڈکشن ہاؤس میں ایک نئی کہانی کے ساتھ واپسی کر رہے ہیں جس میں رومانس اور ایکشن کو یکجا کیا گیا ہے۔