سید محمد احمد نے 'مٹی دے باوے' کے چرچے کر دیے،
نامور اداکار سید محمد احمد نے جاری ڈرامے 'مٹی دے باوے' کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور بھرپور داد دی۔ اب جب اتنی بڑی شخصیت کسی چیز کی تعریف کرے، تو بھئی سسپنس تو بڑھ ہی جاتا ہے نا! ڈرامے کو اس کی کہانی اور اداکاری کی وجہ سے توجہ ملی ہے۔
ڈراما 'مٹی دے باوے' فائزہ افتخار نے لکھا ہے اور اسے سید وجاہت حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے، یعنی ایک ہٹ فارمولا تو پہلے ہی سیٹ تھا۔ اور سٹار کاسٹ کی بات کریں تو، یہاں وہاج علی 'بالا' کے روپ میں اور ہماری دلوں کی رانی ماہرہ خان 'بلو' کے کردار میں ہیں۔ سوچیں! یہ تو ایک ڈبل دھمال ہے! پنجابی کلچر کے رنگوں سے بھرا یہ ڈراما انتقام پر مبنی کہانی کے ساتھ سماجی تقسیم، ذات پات اور مذہبی برتری جیسے سنجیدہ اور حساس موضوعات کو بھی چھیڑتا ہے۔
احمد صاحب نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈرامے کے اندر ایسے غیر متوقع موڑ اور سسپنس بھرے لمحات ہیں جو دیکھنے والوں کو جکڑے رکھتے ہیں۔ اب جب ہمارے سید محمد احمد جیسے سینئر اداکار یہ کہہ دیں، تو سمجھیں بات پکی ہے! اور ہاں، انہوں نے صرف مرکزی اداکاروں کی نہیں، بلکہ ایک اور 'باصلاحیت اداکار' فضل حسین کی پرفارمنس کی بھی تعریف کی ہے۔
تو بتائیں، کیا آپ نے بھی 'مٹی دے باوے' دیکھا ہے؟ اگر نہیں، تو سید محمد احمد کی تعریف کے بعد کیا آپ اسے دیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟