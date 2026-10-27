صنم سعید کا سیلف ورتھ پر کڑک میسج، بات تو پتے کی ہے!
پاکستانی اداکارہ صنم سعید نے سوشل میڈیا پر سیلف ورتھ اور جذباتی پختگی کے بارے میں ایک مضبوط پیغام شیئر کیا ہے، جو آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں بہت ضروری ہے۔ انہوں نے Female Empire کی ایک پوسٹ اپنی انسٹاگرام سٹوری پر ری شیئر کی اور اس میں بتایا کہ لوگ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اس سے ہماری اہمیت طے نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی ہمیں خود کو کم سمجھنا چاہیے۔
اس پوسٹ کا آغاز ہی ایک زبردست بات سے ہوتا ہے: "لوگ وہی دیتے ہیں جو ان کے اندر ہوتا ہے۔" بات سیدھی ہے لیکن کتنی سچی! اس میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ آپ کا اپنا اعتماد، مہربانی اور سمجھداری کیسے دوسروں کے ساتھ آپ کے رویے پر اثرانداز ہوتی ہے۔ مطلب، اگر آپ خود پر بھروسا رکھتے ہیں، تو دوسروں کو بھی اوپر اٹھائیں گے۔ مہربان لوگ دوسروں کو بھی شامل کر کے چلتے ہیں، اور باشعور لوگ لڑائی جھگڑے کے بجائے بات چیت سے مسائل حل کرتے ہیں۔ کاش سب ایسا ہی کریں۔
اس پیغام میں حدیں مقرر کرنے، اپنی ذہنی سکون کی حفاظت کرنے اور یہ جاننے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے کہ کب کسی صورتحال سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ خود میں مطمئن ہوتے ہیں وہ دوسروں کی کامیابیوں پر جلنے کے بجائے ان کا جشن مناتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو آج کل یہ چیز بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔
مزید برآں، یہ پوسٹ کہتی ہے کہ خوش اور کامیاب لوگ دوسروں کو نیچے کھینچنے کے بجائے ان کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہمیں خود کو دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم دوسروں کو باوقار محسوس کراتے ہیں یا انہیں مایوس کر دیتے ہیں۔ آخر میں یاد دلایا گیا ہے کہ لوگوں کا آپ کے ساتھ برتاؤ اکثر ان کے اپنے رویوں اور تجربات کا عکس ہوتا ہے، نہ کہ آپ کی اپنی قیمت کا پیمانہ۔ لہٰذا، کسی کی تنقید یا نامناسب رویے کو اپنی عزت نفس کو نقصان پہنچانے کا موقع مت دیں۔ ہے ناں کمال کی بات؟