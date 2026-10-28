فَوَاد خان سیٹ پر لُوڈو کے پنگے لیتے پکڑے گئے!
ایک پاکستانی انٹرٹینمنٹ پیج نے حال ہی میں ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں فَوَاد خان ایک بہترین لُوڈو سیشن انجوائے کرتے دکھائی دیے۔ وہ کالے رنگ کی شرٹ پہنے، ساتھی اداکاروں اور عملے کے ساتھ ایک میز کے گرد بیٹھے تھے، جہاں خوب قہقہے لگ رہے تھے اور دوستانہ بحث مباحثے چل رہے تھے۔
کھیل میں چالوں اور اصولوں پر دوستانہ بحث جاری تھی، اور دھوکہ دہی کے مزاحیہ الزامات نے مزہ دوبالا کر دیا۔ فَوَاد بھی اس سب ہنسی مذاق میں شامل تھے، مسکرا رہے تھے اور خوب ری ایکشنز دے رہے تھے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک صاحب نے گرے کیپ پہنی تو باقی سب ہنستے اور حوصلہ افزائی کرتے رہے۔
ویسے، کام کے محاذ پر، فَوَاد خان 2026-2027 کے لیے کئی بڑے پراجیکٹس میں مصروف ہیں۔ اس میں ایک ان ٹائٹلڈ کمرشل انٹرٹینر ہے جسے ندیم بیگ ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور عائزہ خان اس میں فیچر فلم ڈیبیو کر رہی ہیں۔ اس کی شوٹنگ مبینہ طور پر شندور پاس جیسی لوکیشنز پر ہو رہی ہے۔
اس کے علاوہ، وہ مرتضیٰ چوہدری کی ڈائریکشن میں بننے والی ایک ایکشن تھرلر میں اقرا عزیز کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے، اور 'دی لیجنڈ آف مولا جٹ' کے ڈائریکٹر بلال لاشاری مبینہ طور پر اس میں ایک نمایاں اداکاری کے کردار میں نظر آئیں گے۔ اچھا، اور سب سے خفیہ بات یہ کہ فَوَاد نے مبینہ طور پر کبرا خان کے ساتھ ایک اور خفیہ پراجیکٹ کی فلمبندی مکمل کر لی ہے۔
تو بھیا، اتنا مصروف شیڈول رکھنے کے باوجود بھائی نے لُوڈو ٹائم نکالا ہوا ہے! کیا آپ بھی سیٹ پر ایسے ہی تفریح کرتے ہیں؟