Zayn Malik ney ek fan ki chutti pakki karwa di
Zayn Malik ne ek fan ke liye Black Friday ke din chutti hasil karna bohot asaan bana diya. Jab ek khatoon ne Instagram par apni chutti ke liye darkhwast ki, to Zayn ne na sirf us reel ko like kiya balkay wahan ek comment bhi kar diya. Is ek chotay se ishare ne us fan ke employer ko chutti approve karne ka perfect bahana de diya.
Yeh sara maamla tab shuru hua jab The Cozy Crew Club ne us khatoon ki appeal Instagram par share ki. Is request ko One Direction ki legacy se jorh kar ek fun challenge bana diya gaya tha. Fan Black Friday ki masroofiyat ke doran chutti chahti thi, aur is mauqay par use Zayn Malik ki soorat mein ek ghair mutawaqqa hamayati mil gaya.
Fandom mein purani behes dobara shuru
Zayn ke is comment ne fans mein halchal macha di aur social media par foran tawajjo hasil kar li. Magar baat sirf chutti tak mehdood nahi rahi. Comment section jald hi ek aisi jagah ban gaya jahan fans Zayn ke 2015 mein One Direction chorne ke bare mein baat karne lagay.
Kafi fans ne un claims ko galat qarar diya jin mein kaha jata tha ke Zayn ne band is liye chora kyunke wo iska hissa hone se nafrat karte thay ya apne purane saathiyon se koi talluq nahi rakhna chahte thay. Fans ne wazahat ki ke group chorne ka matlab yeh nahi hota ke insaan un yaadon, doston ya experiences ko bhool jaye jo us safar ka hissa thay.
Solo stans aur legacy ki baat
Is behes ke doran kuch logon ne solo stans ko yeh yaad dilaya ke Zayn ke solo career ko support karne ka matlab yeh nahi ke un ki purani history ko nazar-andaz kiya jaye. Yeh kaha gaya ke musical direction badalne ka faisla One Direction ke khilaf nafrat ya resentment nahi hai.
Purane Directioners ke liye yeh interaction 2010 se 2016 tak ke us daur ki yaad laya jab panchon members mil kar ek global phenomenon banay thay. Is baat ne yeh sabit kiya ke itne saal guzarne ke baad bhi fans band ki legacy se ek gehra connection mehsoos karte hain.
Zayn ke ek simple comment ne na sirf ek fan ki chutti pakki karwai, balkay fandom ko dobara ek sath le aya. Is ne yeh baat phir se wazeh kar di ke 2015 ka faisla ek turning point zaroor tha, magar iska matlab yeh hargiz nahi ke Zayn us experience se nafrat karte hain ya apni zindagi ke us chapter se door hona chahte hain.
Zayn Malik ek British singer aur songwriter hain jo 2010 mein The X Factor ke zariye mashhoor boy band One Direction ka hissa banay. Unho ne March 2015 mein group chora aur RCA Records ke sath solo career shuru kiya.
Boss ko manane ke liye Zayn ka comment kafi hai, aap ki request ke liye kaun sa star chahiye?