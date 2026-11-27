انڈیا کی نیٹ فلکس کو ہدایت: پاکستانی ڈرامے پر پابندی برقرار رہے
انڈیا کی وزارتِ اطلاعات اور نشریات (MIB) نے نیٹ فلکس کو 8 مئی 2025 کی ایڈوائزری پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ انڈیا میں پاکستانی مواد سٹریم نہ ہو۔
یہ ہدایت خاص طور پر پاکستانی ویب سیریز 'جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو' کے لیے جاری کی گئی ہے، جس کا پریمیئر 4 دسمبر 2026 کو نیٹ فلکس پر ہونا ہے۔ ذرائع کے مطابق، وزارت کو اس شو کی انڈیا میں ریلیز کے حوالے سے کئی شکایات موصول ہوئی تھیں، جس کے بعد نیٹ فلکس کو پاکستانی مواد بلاک کرنے کے اپنے سابقہ وعدے پر قائم رہنے کو کہا گیا ہے۔
جون 2025 میں نیٹ فلکس نے وزارت کو بتایا تھا کہ اس نے پاکستان سے تعلق رکھنے والی کوئی فلم یا سیریز بھارتی سبسکرائبرز کے لیے دستیاب نہیں کرائی۔ اب MIB چاہتا ہے کہ سٹریمنگ کمپنی مستقبل میں بھی اسی پوزیشن پر قائم رہے۔ یہ اس جامع ایڈوائزری کے بعد سامنے آیا ہے جو 8 مئی 2025 کو جاری ہوئی تھی اور جس میں تمام OTT پلیٹ فارمز، سٹریمنگ سروسز اور ڈیجیٹل انٹرمیڈیٹیز کو فوری طور پر پاکستانی مواد بند کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔
وزارت نے یہ اقدام انفارمیشن ٹیکنالوجی رولز 2021 کے تحت کیا ہے۔ اس کی وجہ 22 اپریل 2025 کو پاہلگام میں ہونے والا دہشت گرد حملہ بتایا گیا ہے جس میں 26 لوگ مارے گئے تھے۔ انڈیا نے اس حملے کا ذمہ دار پاکستان میں موجود عناصر کو ٹھہرایا تھا، جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان چار دن تک فوجی فائرنگ جاری رہی اور پھر جنگ بندی ہوئی۔
اس پابندی میں پاکستان سے تعلق رکھنے والی تمام ویب سیریز، فلمیں، گانے، پوڈ کاسٹ اور دیگر سٹریمینگ مواد شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، انڈیا نے اپریل 2025 میں 16 پاکستانی یوٹیوب چینلز بلاک کیے اور پاکستانی فنکاروں کے سوشل میڈیا پروفائلز تک رسائی بھی محدود کر دی۔
ان پابندیوں کے باوجود پاکستانی ڈراموں کی عالمی سطح پر بہت مقبولیت ہے۔ اداکار فرحان سعید کا کہنا تھا کہ انڈیا پاکستانی مواد پر پابندی اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اثر و رسوخ کی وجہ سے لگا رہا ہے۔ دوسری طرف، بھارتی صنعت کی کئی شخصیات نے پاکستانی کہانیوں کی تعریف کی ہے اور نئی دہلی، بنگلورو اور حیدرآباد میں ان ڈراموں کی واچ پارٹیز بھی منعقد ہوئی ہیں۔
پاکستان نے بھی 2019 میں بھارتی فلموں پر سینماؤں میں پابندی لگائی تھی، جو انڈیا کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے جواب میں کیا گیا تھا۔
نیٹ فلکس پر بڑھتا ہوا یہ دباؤ ظاہر کرتا ہے کہ انڈیا اس ایڈوائزری کو سختی سے نافذ کرنا چاہتا ہے، خاص طور پر جب نیٹ فلکس جیسے پلیٹ فارمز کے ذریعے بڑے پاکستانی پروڈکشنز عالمی مارکیٹ میں پہنچ رہے ہیں۔
سچ تو یہ ہے کہ جتنا روکنے کی کوشش کرو گے، لوگ اتنے ہی شوق سے دیکھیں گے۔