لیلیٰ زب یر کا پی ٹی وی کے نام محبت بھرا پیغام: 'میری پہچان اسی چینل سے ہے'
لیلیٰ زب یر نے پاکستان ٹیلی ویژن (PTV) کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے اسے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چار دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط ان کے کیریئر کو جو شناخت، پہچان اور مقام ملا، وہ سب اس قومی ادارے کی بدولت تھا۔
ایک اتفاقی آغاز اور راتوں رات شہرت
اپنی ایک انٹرویو میں لیلیٰ زب یر نے انکشاف کیا کہ ان کا اداکاری میں آنا کوئی سوچا سمجھا پلان نہیں تھا بلکہ ایک اتفاق تھا۔ اگرچہ انہوں نے بچپن میں 'ماروی' کے کردار میں کام کیا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اداکاری سے دوری اختیار کر لی تاکہ اپنی تعلیم پر توجہ دے سکیں۔
ان کی زندگی میں موڑ تب آیا جب شادی کے بعد وہ کوئٹہ میں مقیم تھیں۔ وہاں ان کی ملاقات پی ٹی وی کے پروڈیوسر کاظم باشہ سے ہوئی، جنہوں نے انہیں ڈرامہ 'ابو' میں کام کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ اس وقت لیلیٰ زبیر ایک ٹیچر کے طور پر کام کر رہی تھیں اور چھوٹے بچوں کی ذمہ داریاں بھی تھیں، لیکن پروڈیوسر کے اصرار پر وہ صرف 50 منٹ کی اس پروڈکشن کے لیے وقت نکالنے پر راضی ہو گئیں۔
یہ ایک مختصر سا تجربہ ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ اس وقت ملک میں صرف ایک ہی چینل تھا اور رات آٹھ بجے کے ڈرامے پورے پاکستان میں دیکھے جاتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں راتوں رات شہرت مل گئی۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب وہ اگلے دن اسکول گئیں تو طلبہ اور ساتھی اساتذہ انہیں مبارکباد دے رہے تھے اور یہاں تک کہ بازار میں لوگ بھی انہیں پہچاننے لگے تھے۔
پی ٹی وی: تمام نیٹ ورکس کی 'ماں'
لیلیٰ زب یر نے پی ٹی وی کو تمام ٹی وی نیٹ ورکس کا 'مدر چینل' قرار دیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ نجی چینلز کے ساتھ کام کرنے کے مواقع بھی انہیں اسی شناخت کی وجہ سے ملے جو انہوں نے قومی broadcaster سے حاصل کی تھی۔
انہوں نے بتایا کہ شروع میں انہوں نے صرف ایک ڈرامہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اداکاری میں بڑھتی ہوئی دلچسپی نے انہیں اس سفر کو جاری رکھنے پر مجبور کیا۔ پی ٹی وی کے ساتھ ان کا یہ تعلق اب 40 سال سے زیادہ کا ہو چکا ہے، جسے وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا سب سے اہم باب سمجھتی ہیں۔
یادیں اور پسندیدگی
باتیں کرتے ہوئے لیلیٰ زب یر نے اپنی کچھ پسند و ناپسند بھی شیئر کیں۔ انہوں نے لاہور سینٹر کے مقابلے میں کراچی سینٹر کو ترجیح دی اور ٹریجڈی کے مقابلے میں کامیڈی کو بہتر قرار دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا ڈرامہ بار بار دیکھ سکتی ہیں، تو انہوں نے کلاسک ڈرامہ 'تنہائیاں' کا نام لیا۔
انہوں نے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ کاش قومی broadcaster اپنی وہ شہرت اور وقار دوبارہ حاصل کر لے جو اس کے 'گولڈن ایرا' میں تھا۔ ان کے مطابق پی ٹی وی کے ڈرامے ہی وہ چیز ہیں جنہیں وہ سب سے زیادہ مس کرتی ہیں، کیونکہ اسی ادارے نے فنکاروں کو ملک کے ہر گھر تک پہنچایا تھا۔
لیلیٰ زب یر کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان تمام لوگوں کے ساتھ کام کیا جن کے ساتھ وہ کام کرنا چاہتی تھیں، اور آج بھی وہ اپنی اس پہچان کے لیے پی ٹی وی کی شکر گزار ہیں جس نے انہیں ایک آرٹسٹ کے طور پر قائم کیا۔