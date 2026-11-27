وسیم بدامی کا 11th Hour کو خیرباء، اب 8 بجے والے پرائم ٹائم سلاٹ میں نظر آئیں گے
مشہور نیوز اینکر وسیم بدامی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ARY نیوز کے اپنے سیاسی ٹاک شو '11th Hour' کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ وہ پچھلے 16 سالوں سے اس شو کی میزبانی کر رہے تھے، لیکن اب وہ چینل کے 8 بجے والے پرائم ٹائم سلاٹ میں ایک نیا پروگرام ہوسٹ کریں گے۔
بدامی نے یہ خبر خود شیئر کی، جس میں انہوں نے پہلے یہ بتایا کہ وہ 11th Hour چھوڑ رہے ہیں اور پھر تصدیق کی کہ وہ اب 8 بجے والے سلاٹ میں منتقل ہو رہے ہیں۔ ایک ہی وقت کے سلاٹ میں ڈیڑھ دہائی سے زیادہ وقت گزارنے کے بعد یہ تبدیلی ان کے کیریئر میں ایک نئی سمت کی نشاندہی کرتی ہے۔
وسیم بدامی پاکستانی ٹیلی ویژن جرنلزم کا ایک جانا پہچانا چہرہ ہیں اور تقریباً دو دہائیوں سے اس انڈسٹری کا حصہ ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور نیوز ریڈر کیا تھا اور پھر اپنے شوز ہوسٹ کرنا شروع کیے۔ 11th Hour ان کا سگنیچر پروگرام بن چکا تھا، جہاں ملک میں ہونے والی سیاسی بحثوں کے لیے دیکھنے والے اسے ایک مستقل اسٹاپ سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ARY کے رمدان اور کرکٹ ٹرانسمیشنز میں بھی نظر آتے رہے ہیں۔
فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ ان کے نئے پروگرام کا نام کیا ہوگا، اس کا فارمیٹ کیا ہوگا یا پھر 11th Hour کی جگہ اب کون لے گا۔
سوشل میڈیا پر ویوز نے اس فیصلے پر کافی گرمجوشی سے ردعمل دیا ہے اور انہیں اس نئے سفر کے لیے نیک خواہشات کے پیغامات بھیجے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا، You have a great journey. کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ 8 بجے کا سلاٹ ان کے لیے ایک بہتر موو ہے۔
اب سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ بدامی پرائم ٹائم میں کیا نیا لے کر آتے ہیں اور ان کا نیا شو کس شکل میں سامنے آتا ہے۔