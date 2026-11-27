سائی پلوی کا نیا 'بوئش' لک اور اے آر رحمن کا میوزک: انجی ویلم کا پہلا گانا ریلیز
فلم 'انجی ویلم' کا پہلا گانا 'آچی آچی' ریلیز ہو چکا ہے اور سائی پلوی اپنے بالکل نئے 'بوئش' شارٹ ہیئر کٹ کی وجہ سے سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ مداح ان کے اس اچانک بدلے ہوئے لک کو بے حد پسند کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں۔
اس گانے کی موسیقی اے آر رحمن نے تیار کی ہے، جبکہ اسے Vaishali Samant اور Sharanya Srinivas نے گایا ہے۔ گانے کے تمل بول Ilango Krishnan نے اور ملیالم بول Vinayak Sasikumar نے لکھے ہیں۔
سوشل میڈیا پر صارفین سائی پلوی کی تبدیلی کو 'غیر متوقع' قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نئے لک میں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ ساتھ ہی اے آر رحمن کی کمپوزیشن کی بھی خوب تعریف کی جا رہی ہے۔
یہ فلم 29 جنوری 2027 کو سینما گھروں میں ریلیز ہوگی۔ منی رتنم کی ہدایت کاری میں بنی اس رومانوی ڈرامہ فلم میں سائی پلوی اور وجے سیٹھوپتی پہلی بار ایک ساتھ اسکرین شیئر کریں گے۔ فلم کو Lyca Productions اور Madras Talkies کے بینرز تلے سباسکرن، منی رتنم اور سیوا اننت نے پروڈیوس کیا ہے۔
منی رتنم اور اے آر رحمن کی دوبارہ جوڑی اور سائی پلوی کے ساتھ منی رتنم کا پہلا کام مداحوں میں کافی ایکسائٹمنٹ پیدا کر رہا ہے۔
ویسے سائی پلوی کا یہ نیا لک آپ کو کیسا لگا؟